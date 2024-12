Natalia Jiménez y Arnold Hemkes se casaron en una hacienda en México

La cantante española Natalia Jiménez se casó con Arnold Hemkes, quien también es su manager. La feliz pareja contrajo nupcias en la hacienda La Santa Cruz, en Guadalajara, México, donde realizaron la ceremonia civil y la religiosa el pasado 29 de noviembre.

Natalia Jiménez, quien tiene una estrecha relación con México, dijo a la revista ‘HOLA!’, la cual tuvo la cobertura exclusiva de la boda, que quiso hacer su matrimonio de la manera más tradicional posible. Asimismo, la artista lució cuatro vestidos durante toda la celebración.

La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, fue la encargada de oficiar el matrimonio civil de Natalia Jiménez y Arnold Hemkes. Quien acompañó a Natalia en todo momento fue su hija Alessandra, fruto de su anterior matrimonio con Daniel Trueba, el cual terminó en 2020.

Para la boda civil, Natalia Jiménez lució un hermoso vestido blanco de un solo hombro con una amplia manga con plumas bordadas, un clásico collar de perlas y el cabello recogido con un moño bajo.

Luego de sellar su unión ante la ley, Natalia Jiménez y Arnold Hemkes pasaron a uno de los momentos más románticos del día: la boda religiosa. La pareja se casó en una capilla elegantemente decorada con flores degradadas entre el follaje de la fachada.

El pasillo al altar fue blanco y adornado con calas blancas, a los costados estaban ubicados los invitados que presenciaron la unión religiosa de la famosa cantante y su manager, quien lució un frac diseñado a la medida.

En este momento Natalia Jiménez reveló el vestido más importante de la noche. Al aparecer por el pasillo la cantante se dejó ver luciendo un espectacular vestido de novia tradicional diseñado por Benito Santos, el creador de los cuatro vestidos que lució en este día tan especial.

Este vestido combinó todos los elementos tradicionales de los vestidos de novia como el escote tipo barco, falda amplia y un largo velo tipo mantilla con el ribete bordado. Con este vestido de novia, Natalia Jiménez quiso rendirle un tributo a México ya que la prenda está inspirada en la época del cine de oro mexicano.

“El vestido que llevo para la ceremonia religiosa es una pasada de bonito. Un diseño mexicano con inspiración en la época del cine de oro y las joyas son de Renata Larios, también de Guadalajara”, explicó la intérprete a HOLA!.

La ex vocalista de ‘La Quinta Estación’ rindió un homenaje a México, país natal de su esposo y con el cual guarda una estrecha relación ya que ha hecho gran parte de su carrera en tierra azteca. La cantante incluyó a joyeros mexicanos para el diseño de sus sortijas de bodas, también optó por empresas mexicanas para el catering y la música de la ceremonia estuvo a cargo del Mariachi Internacional CHG, de Gamaliel Contreras.

Natalia Jiménez expresó su amor por su ahora esposo con quien puede ser ella misma. “Con él puedo ser yo misma con mis errores, me siento libre todo el tiempo, puedo mostrarme tal y como soy y sé que me va a querer de todas maneras. Lo que más me gusta es sentir que tengo un compañero de vida con el que puedo hacer lo que quiera y compartir lo que sea, bueno y malo”.

Arnold Hemkes expresó la razón por la que decidió unirse en matrimonio con Natalia Jiménez. “Cuando conoces a Natalia, te das cuenta del hermoso ser humano que es. Es muy bonita por fuera, pero por dentro tiene una belleza que no todo el mundo conoce y cuando la descubrí, me cautivó. A mis 47 años, sé que hay todo tipo de personas en esta vida, pero seres humanos hermosos hay muy pocos y el privilegio de poder estar con uno no es cualquier cosa”.

Sigue leyendo: