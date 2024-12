Snoop Dogg reveló que le hizo un millonario regalo a su hija para su boda 

El famoso rapero estadounidense Snoop Dogg reveló en una entrevista que le hizo un millonario regalo de bodas a su hija Cori Broadus.

El artista y su hija asistieron al programa “The Jennifer Hudson Show” y participaron en un juego llamado “Las confesiones de Snoop y Cori”. La presentadora le preguntó al rapero cuál había sido el regalo mas caro que le había hecho a su hija. Ante esto, el rapero respondió que le había regalado $1 millón de dólares a su hija para su boda.

Según dijo su padre, Cori Broadus aún no ha abierto ese regalo. “Es la verdad, pero lo único que pasa con este regalo es que ella nunca lo abrió, o aún no lo ha abierto. Era un millón de dólares para su boda”, dijo el rapero ante la sorpresa de todos.

Snoop Dogg dijo que si esa fuese su boda él gastaría $100,000 dólares y el resto lo guardaría.

Este no fue el único regalo costoso que Snoop Dogg le hizo a su hija. El rapero confesó que cuando ella cumplió 16 años le regaló G Wagon. Sin embargo, su madre se lo confiscó como castigo por portarse mal en una oportunidad.

Snoop Dogg y su esposa Shante Broadus tienen dos hijos Cori Broadus y Julian Broadus. Crédito: Willy Sanjuan | AP

“No sé qué pasó, pero le compré un G Wagon para su cumpleaños número 16 y, de repente, la mamá tenía un G Wagon. Ella no se lo dio, se lo quitó. Su castigo fue quitárselo”, dijo Snoop Dogg.

Cori y su padre tienen una excelente relación de la cual ella se siente orgullosa. “Creo que lo mejor es que me apoya muchísimo. A veces pienso: ‘Espera, ¿este es mi papá?’ Es una leyenda, pero siempre está ahí para mí y me muestra todo lo que necesito saber en la vida”.

Snoop Dogg también tiene una buena relación con su yerno, Wayne Duece, prometido de Cori. Los planes de boda de Deuce y Cori se retrasaron luego de que la hija de Snoop Dogg sufriera un derrame cerebral en enero de 2024. Toda esta difícil situación y los problemas que afrontan en la planificación de la boda quedaron plasmados en la serie documental de tres partes de E!, “La paternidad de Snoop: la historia de Cori y Wayne”.

Snoop Dogg manifestó el gran cariño que siente por su yerno e incluso dijo que suele ponerse del lado de Wayne y no de su hija cuando la joven pareja discute. “Él siempre tiene la razón. Sé que es él”, dijo. “Como padre, lo sabes. Voy a hablar por él porque, como padre, una cosa que sabes es que cuando se trata de tu niña, no la vas a dejar en manos de nadie que no la trate con cuidado”.

