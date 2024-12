Mon Laferte revela la relación abusiva que vivió: “Yo tenía 13 y él 34”

La cantante Mon Laferte decidió abrir su corazón y compartir una experiencia dolorosa de su vida que hasta ahora no había revelado al público. En una reciente entrevista con el periodista Julio César Rodríguez en el programa ‘Podemos Hablar’, Laferte confesó que cuando era adolescente, se involucró sentimentalmente con un hombre mucho mayor que ella, quien la lastimó tanto física como emocionalmente.

Mon Laferte, quien a lo largo de su carrera se ha pronunciado en contra de la violencia hacia las mujeres, relató que a los 13 años entabló una relación con un hombre de 34, cuya diferencia de edad era considerable. La cantante compartió que el hombre no solo ejerció control sobre ella, sino que también la sometió a violencia emocional y física durante cinco años, lo que dejó cicatrices difíciles de sanar.

“Este es un tema que me cuesta mucho hablar. Yo tenía 13 y él 34. Le tenía miedo a esta persona, él tomó el control de mi vida, se volvió mi manager de alguna manera”, aseguró.

Según sus palabras, el abuso que sufrió no fue solo físico, sino también psicológico, y esta experiencia la hizo sentir vulnerable. Mon Laferte explicó que, debido a su juventud e inexperiencia, no sabía cómo reconocer que estaba siendo manipulada y maltratada.

“Me dijo, ‘te voy a salvar, porque Dios me puso en tu camino’. Él ocupó las herramientas que tenía en su momento y yo caí porque era una niña. Él abusó de mí de muchas maneras y durante muchos años me castigué por haber permitido esta relación tan tóxica”, agregó.

@chilevision “NO ERA UNA RELACIÓN, YO LE TENÍA MIEDO” 👉Mon Laferte habló en #PodemosHablarCHV sobre el abuso que vivió durante 5 años con un hombre mayor. ♬ sonido original – Chilevisión

Por último, la intérprete de ‘Tu Falta De Querer’ aseguró que después de tomar terapia y trabajar mucho en sí misma pudo entender el peligro en el que se encontraba e invitó a aquellas mujeres que sufran de esta situación a no quedarse calladas.

La revelación de este episodio tan íntimo y doloroso ha tocado el corazón de muchos de los seguidores de Mon Laferte, quienes no solo la ven como una cantante talentosa, sino también como un referente de resiliencia.

