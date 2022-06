Mon Laferte se metió al mundo de las drogas en su adolescencia y vendía marihuana de joven

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Mon Laferte ha sorprendido a sus seguidores en las últimas semanas al hacer confesiones de su maternidad y de la depresión que sufre desde hace años, pero ahora reveló que durante su adolescencia se metió en el mundo de las drogas.

En entrevista con Yordi Rosado, la cantante reveló que estudió en una escuela en la que sólo aceptaban a estudiantes problemáticos y una de sus compañeras la convenció de ponerse a vender marihuana afuera de las instalaciones.

“Yo vendía marihuana cuando era chica, por suerte no me cacharon, pero ese año sí fue espantoso para mí. Una chica era la vendedora principal, tenía mota y otras cosas. Yo me hice amiga de ella y me dijo que iba a formar parte del negocio, que lo único que yo tenía que hacer era venderles a las compañeras y ella me daba un porcentaje”, dijo Mon.

En la misma charla, la intérprete de “Tu Falta De Querer” reveló que hace poco más de diez años fue diagnosticada con cáncer de tiroides, el cual amenazó sus cuerdas vocales, y señaló que al ver que podía perder su voz, pensó en tocar algún instrumento.

