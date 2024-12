Britney Spears confiesa que decidió mudarse a México

El 2 de diciembre Britney Spears cumplió 43 años. Su cumpleaños lo pudo celebrar al mismo tiempo que se cerraba todo el proceso de divorcio de Sam Asghari. La estrella pop también aprovechó las redes sociales para contar un nuevo cambio que ha decidido dar en su vida.

No es un secreto que durante décadas Spears ha tenido que soportar el acoso de los medios e incluso el abuso por parte de familiares, pero parece ser que a sus 43 años está mucho más consciente y está buscando poner límites.

La cantante compartió un video en su cuenta de Instagram en el que dijo: “Me duele la sensación de que los paparazzi hacen que mi cara parezca una máscara de Jason White, ni siquiera se parece a mí. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo los paparazzi en las fotos y la manera en que me han ilustrado en algunas de ellas”.

Se queja de un caso en específico, pero en los últimos meses se ha juzgado mucho su aspecto físico y la forma en la que actúa en los videos que sube a Instagram.

Además de hablar sobre lo crueles que algunos paparazzis con ella, también aprovechó el video para confesar que ha decidido mudarse a México. Dejó así su vida de años en Los Ángeles, California.

“Sé que no soy perfecta de ninguna manera, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel y por eso me he mudado a México”, declaró Spears en el mismo video.

Por los momentos se desconoce cómo es la propiedad en México a la que se ha mudado y su ubicación exacta. Según ‘People’, actualmente Spears solo está en México por vacaciones y que no es una decisión volverla su residencia principal.

