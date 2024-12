El futuro de Javier Ceriani: su canal de YouTube y el fin de Chisme No Like

Javier Ceriani compartió una publicación en su cuenta de Instagram en donde habla de su futuro en el mundo del entretenimiento. El comunicado de prensa del argentino surge en medio de los fuertes rumores de cancelación del programa “Chisme No Like“, el cual surgió en el año 2019 en YouTube.

Esto es lo que hay detrás de la posible cancelación de Chisme No Like

“Mi amor por la verdad, la justicia y el entretenimiento son el motor que me impulsa a dejar esta montaña. Con valentía y un profundo amor por ustedes, mi público, que han sido mi viento bajo las alas durante estos seis años inolvidables, les grito con la emoción una bomba: ¡Gracias!”, dice Cerini en su comunicado.

Es así como presenta su nuevo proyecto el cual lleva por nombre “YouTube Javier Ceriani”. Junto a este post también asegura que pronto le contará toda la verdad a su público.

Ceriani y Elisa Beristain fueron durante varios años un dúo dinámico, sin embargo, se dice que desde hace tiempo la convivencia común ya no era efectiva y que por esta misma razón decidieron no continuar juntos en Chisme No Like.

Este es el chisme más fuerte al rededor del silencio que protagoniza el programa y por ahora el único que ha dado la cara frente al público es Ceriani con este comunicado de prensa. Sin embargo, para el cierre de esta nota Elisa ya anunció un live a través de Facebook y YouTube para hablar de todo lo está pasando, pero éste aún no ha dado inicio.

