¿Chiky Bombom dejará Telemundo?, Chisme No Like la deja expuesta

Chiky Bombom podría abandonar Telemundo, según expuso Javier Ceriani en el programa de YouTube, Chisme No Like. El periodista argentino comentó que aún y cuando la morena esté teniendo mucho éxito en su paso por el mundo de la televisión, la dominicana sí espera que la televisora le pague más y mejor porque literalmente ella aparece en varios programas de la cadena hispana, más no necesariamente ve así su remuneración.

Chiky Bombom arremete en contra de Nodal y Ángela Aguilar: “Corre el riesgo de depresión posparto”

“Siente -Chiky Bombom- que hay un abuso laboral por parte de Telemundo. Ya pidieron aumento tanto Andrea Mesa como ella. Ganan $200,000 dólares al año”, dice Ceriani.

Hay que recordar que tanto Meza como Chiky Bombom son conductoras estelares no sólo de “Hoy Día” programa matutino que compite con Despierta América, sino también en el show “En Casa con Telemundo” junto a Carlos Adyan. Razón por la cual estarían, supuestamente esperando un mejor salario.

Chiky Bombom confronta a Aleska Génesis y le dice que no cree en su noviazgo con Clovis Nienow

Es importante destacar que el programa “Siéntese Quien Pueda” es uno de los programas con los que el público hispano ha logrado compaginar y tiene muy buen rating en su franja horaria, versus la programación de Univision.

De momento habrá que esperar qué sucede con esta información expuesta por parte de Javier Ceriani, si es que provoca que tanto Andrea Meza como Chiky Bombom rompan el silencio, ya que el argentino incluso se atrevió a desvelar que ambas gozan de un salario mensual que supera los $10,000 dólares.

