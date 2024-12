Lucero descarta rumores de romance con Manuel Mijares

Lucero y Manuel Mijares, son dos de los cantantes más queridos de México, y decidieron poner fin a su matrimonio hace más de una década. A pesar del tiempo transcurrido, los fans de ambos artistas continúan alimentando la esperanza de una posible reconciliación. Esta expectativa se debe, en gran medida, a la cercanía y la buena relación que mantienen después de su separación. Sin embargo, la realidad es que su vínculo se ha transformado en una sólida amistad, como lo ha dejado claro ella en diversas ocasiones.

Durante una transmisión en vivo en Instagram, Lucero abordó la pregunta de su hija sobre si Mijares le había dedicado su nuevo álbum, titulado “Caprichos”. La respuesta de Lucero fue contundente: desmintió la idea de que el disco estuviera inspirado en su relación pasada y reafirmó que solo son buenos amigos. Este intercambio no solo sirvió para aclarar rumores, sino que también reflejó la dinámica familiar que han logrado construir, a pesar de su separación.

“¿Por qué me lo dedicaría?, ¿por? Saben que es lo que yo creo, que hay que vivir y dejar vivir, sí, ¿por qué me dedicaría mi álbum nuevo?, ah, porque llevábamos 90 años de casados, chance me lo dedicaría, pero ni así“, dijo la cantante en la red social de la camarita.

La reacción de la hija de Lucero fue similar, ya que expresó su sorpresa ante la persistencia de los fans en relacionar a sus padres de manera romántica. Ella ofreció una disculpa a sus seguidores por su reacción, enfatizando que, tras tantos años de observar la relación amistosa entre Lucero y Mijares, le resulta extraño escuchar comentarios que sugieren una posible reconciliación sentimental.

Aunque Lucero y Mijares han mantenido una relación cercana y respetuosa, han dejado claro que su conexión es puramente amistosa. La esperanza de los fans por una segunda oportunidad como pareja se enfrenta a la realidad de que ambos han seguido adelante con sus vidas. Su historia es un ejemplo de cómo es posible mantener la amistad y el respeto mutuo después de una separación, priorizando el bienestar de sus hijos y su propia felicidad.

