Lucero aclara rumores con Enrique Peña Nieto

Lucero, la famosa cantante y actriz mexicana, ha abordado por primera vez los rumores que la vinculan sentimentalmente con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, quien estuvo casado con Angélica Rivera. Estas especulaciones han surgido en medio de la promoción del libro “Confesiones desde el exilio: Enrique Peña Nieto. Los secretos y escándalos del último gobierno del PRI”, escrito por el periodista Mario Maldonado, publicado en abril pasado.

“Con algunos empresarios se discutía la futura y necesaria relación romántica del expresidente (…) El primer objetivo era conquistar a la conocida cantante Lucero Hogaza”, se lee.

El libro revela que, tras la trágica muerte de Mónica Pretelini, la primera esposa de Peña Nieto, en 2007, su equipo de trabajo le sugirió que buscara una compañera de vida. Aunque los rumores han circulado, Lucero ha decidido tomar la palabra para aclarar su situación personal y desmentir cualquier relación romántica con el exmandatario.

Jorge Ramos en ‘Algo Personal’ aprovechó para hacerle una pregunta sobre ese tema tan controversial donde se vio vinculada: “¿O sea, nunca hubo un acercamiento de la campaña de (Enrique) Peña Nieto contigo?”. A su vez, la cantante le respondió: “¡Jamás! Y yo no lo hubiera permitido jamás, porque no soy títere, no soy una muñeca, nadie me puede comprar”.

“En mi vida lo último que haría sería permitir que alguien pagara… Jamás permitiría, ‘ay sí, vamos a armar un numerito y haz como que le das un beso’. Te lo digo con toda sinceridad, ni me enteré que hubiera búsqueda de candidatas, jamás lo supe, nunca nadie de su equipo se me acercó con esa intención, yo no lo hubiera permitido, los hubiera mandado a volar”, agregó en la conversación.

A lo largo de su carrera, Lucero ha mantenido su vida privada en gran medida reservada, y esta situación no ha sido la excepción. Al abordar las afirmaciones, Lucero reafirmó su compromiso con su trabajo y su familia, resaltando que las especulaciones no tienen fundamento. A medida que los rumores continúan generando interés en los medios, la cantante busca centrar la atención en su música y proyectos profesionales.

