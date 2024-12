Michelle Salas y Alejandra Guzmán rinden homenaje en video a Silvia Pinal

A pocos días del sensible fallecimiento de Silvia Pinal, su hija Alejandra Guzmán y su bisnieta Michelle Salas utilizaron sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras y rendir homenaje a la “última diva del cine mexicano”.

La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, quien asistió al homenaje que se le hizo a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes el pasado sábado, subió un video a sus redes en honor a su bisabuela.

“Todos vivimos el dolor de formas diferentes, y yo aún sigo intentando encontrar una manera de aceptar que ya no estas. Han pasado algunos días desde que partiste y mi corazón sigue en mil pedacitos. Es un duelo que se siente difícil de asimilar. Vivo con la sensación de estar en un sueño, esperando despertar y que sigas junto a mí”, escribió Salas este martes en su cuenta oficial de Instagram.

“Cada rincón de mi mente está lleno de tus recuerdos abuela. Veo tus fotos y escucho todavía tu voz. Te extraño tanto que aunque intento ser fuerte y entender que ahora estas en paz en y en un lugar mejor, me pesa tu ausencia. Extraño poder darte un abrazo apretujado y decirte mil veces lo mucho que te amo. Extraño llevarte a comer tus chiles en nogada mientras cantamos tus boleros favoritos y me cuentas tus mil y un anécdotas de la época de oro. Extraño tu perfume en el coche y tu risa contagiosa. Qué difícil es acostumbrarme a esta nueva forma de sentirte”, continuó.

“Pero sé, que tu amor y tu luz siguen conmigo. Que tu espíritu sigue guiándome y que con el tiempo me ayudaras y me enseñarás a poder verte y escucharte de una nueva manera. En un atardecer, en las olas del mar, en la luna llena o la estrella más bonita y más brillante. Te llevo y te llevaré siempre en el corazón, eres mi más grade tesoro. Gracias por todo lo que me diste, por tu tiempo, tu cariño y por tus enseñanzas. Eres mi mayor ejemplo y la mujer que más me inspira. Me siento la persona más afortunada del mundo de ser tu bisnieta y que Dios me haya dado la oportunidad de haber compartido todos estos años de mi vida junto a ti. No todo el mundo puede decir que tuvo una bisabuela y menos una como tú”, agregó.

“Te extraño más de lo que las palabras pueden expresar, pero hoy más que nunca, estoy segura que las leyendas nunca se van. Que este no es un adiós si no un hasta pronto bibis. Te abrazo con el alma. Siempre serás mi ángel guardián. Te amo hasta el infinito. Tu Michellina”, finalizó Michelle en el video donde se observa a Pinal en archivo videográfico de antaño, a lo largo de varias etapas de su carrera.

Por su parte, Alejandra Guzmán, no contuvo su dolor y dedicó un sentido mensaje a Silvia Pinal: “Mi ángel”, escribió al pie de un video donde le da un beso a su madre, que estaba en silla de ruedas, antes de un evento.

