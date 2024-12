New York City FC oficializa construcción del Etihad Park, a inaugurarse en 2027

Una de las prioridades para la ciudad de Nueva York y la MLS ha sido el proyecto del Etihad Park, el nuevo estadio que ya es una realidad al oficializarse el inicio de la construcción este miércoles como una alianza entre la ciudad y el New York City FC.

La construcción del recinto, que será estrenado en 2027, comenzó durante una actividad en la que participó el alcalde de Nueva York, Eric Adams, el concejal de la ciudad de Nueva York, Francisco Moya, el presidente del distrito de Queens, Donovan Richards, y autoridades del New York City.

En la pauta revelaron detalles relacionados al espacio que será utilizado por el NYCFC y será el primer estadio 100 % eléctrico de la MLS, ofreciendo también instalaciones comerciales minoristas, alimentos, bebidas, las oficinas del club y hasta una plaza multiusos para eventos comunitarios.

“El New York City FC se comprometió hace diez años a construir el primer estadio específico para fútbol de la ciudad de Nueva York en los cinco distritos, y la inauguración de hoy del Etihad Park en Willets Point, Queens, nos acerca un paso más a cumplir esa promesa a nuestros fanáticos y a nuestra ciudad”, dijo el vicepresidente del New York City FC, Marty Edelman.

Autoridades del NYCFC y de Nueva York conversan sobre la inauguración del Etihad Park de Nueva York. FOTO: Cortesía / NYCFC.

La inauguración del Etihad Park se produce aproximadamente una década después de la fundación del New York City FC. Durante ese tiempo, el Club se ha comprometido a hacer crecer el deporte del fútbol en toda la ciudad de Nueva York.

Además de ganar la Copa MLS en 2021, el Club ha construido más de 50 minicampos y ha brindado programación de fútbol gratuita a miles de jóvenes a través de la fundación sin fines de lucro del Club, City in the Community (CITC).

La construcción del Etihad Park no solo brindará un nuevo hogar para el Primer Equipo del Club, sino también un hogar para City in the Community, lo que permitirá a la organización sin fines de lucro expandir su alcance y brindar oportunidades en el fútbol a aún más jóvenes en toda la ciudad de Nueva York.

El parque Etihad es una parte de la transformación de Willets Point del alcalde Adams , que ofrecerá 2,500 viviendas asequibles (el proyecto de vivienda nueva 100 por ciento asequible más grande de la ciudad en 40 años), más de 40,000 pies cuadrados de espacio público abierto, un hotel de 250 habitaciones, una escuela pública con 650 asientos y tiendas minoristas en la planta baja que brindan servicio al vecindario y crearán empleos bien remunerados para los residentes de la comunidad.

Ya las máquinas de construcción comenzaron la labor de remover tierras. FOTO: Cortesía / NYCFC.

“Al comenzar la construcción de Etihad Park, no solo estamos construyendo un estadio de fútbol de clase mundial, sino que también estamos creando una comunidad vibrante y sostenible en Willets Point que beneficiará a los neoyorquinos de las generaciones venideras”, dijo la primera vicealcaldesa Maria Torres-Springer . “Este es un paso histórico hacia adelante tanto para Queens como para la ciudad de Nueva York, y quiero agradecer a todos los servidores públicos, pasados ​​y presentes, así como a nuestros socios, cuya dedicación ha dado vida a esta visión, asegurando que cada neoyorquino tenga la oportunidad de prosperar”.

El proyecto tiene un costo total estimado de $3,000 millones de dólares, mientras que su aporte a la comunidad y el desarrollo económico de la región se estima en el doble.

Se espera que todo el proyecto de transformación genere un impacto económico de $6.100 millones durante los próximos 30 años, creando 1,550 empleos permanentes y 14,200 empleos en la construcción.

El nuevo estadio de 25.000 asientos convertirá a la ciudad de Nueva York en una capital nacional del fútbol, ​​sentando las bases para el próximo capítulo en la historia del New York City FC y la MLS. También es la primera instalación deportiva de las grandes ligas financiada totalmente con fondos privados construida en la ciudad de Nueva York en generaciones. JP Morgan organizó la financiación privada para el estadio.

“Etihad Park representa infinitas posibilidades no solo para NYCFC, sino también para los miles de residentes del distrito que ganarán un salario digno o harán crecer su negocio allí. El objetivo en Willets Point es crear una comunidad donde sus residentes prosperen, elevando a todo Queens en el proceso, y estamos un paso enorme más cerca de hacer exactamente eso”, dijo el presidente del distrito de Queens, Donovan Richards Jr..

