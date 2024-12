Trump considera a DeSantis para sustituir a Pete Hegseth como secretario de Defensa

El presidente electo, Donald Trump, se encuentra sopesando elegir al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, como su nominado para secretario de Defensa para sustituir al controvertido presentador de Fox News, Pete Hegseth, informaron tres fuentes cercanas con la transición de gobierno.

Esto sucede luego de que el magnate neoyorquino y el floridano acudieran el martes a un acto en memoria de los agentes de la fuerza de la ley caídos en el Estado del Sol.

The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre esta noticia.

Un representante de DeSantis no realizó comentarios al respecto. Asimismo, un vocero de Trump rechazó decir si el gobernador estaba siendo considerado.

El cambio repentino sucede mientras Hegseth, quien se ha reunido con los republicanos del Senado en el Capitolio para intentar generar respaldo antes de sus audiencias de confirmación, se está enfrentando a señalamientos que lo involucran en acusaciones de mala conducta sexual, mala administración financiera en organizaciones benéficas para veteranos, intoxicación repetida e infidelidad.

Aproximadamente cuatro senadores republicanos seguramente negarían su apoyo a Hegseth si se celebra hoy la votación, expresaron dos fuentes familiarizadas con el asunto.

“Algunos de estos artículos son muy inquietantes. Obviamente, tiene la oportunidad de defenderse, pero algunas cosas van a resultar difíciles”, manifestó el martes a la prensa el senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur. “El tiempo lo dirá”.

Por su parte, el senador republicano por Luisiana, John Kennedy, quien indicó que también leyó el informe y sabe de las acusaciones, dijo que el presentador de televisión tendrá que abordarlas.

“Quiero saber si son ciertas y quiero escuchar su versión de la historia, y él tendrá que abordarlas”, expresó el martes, agregando que no está seguro de si la candidatura de Hegseth enfrentaría vientos en contra.

A inicios de la semana, el lunes, The New Yorker dio a conocer que antes de convertirse en animador de Fox News a tiempo completo, el nominado se vio obligado a renunciar a dos grupos de defensa sin fines de lucro, Veterans for Freedom y Concerned Veterans for America, mientras se enfrentaba a quejas sobre su supuesto comportamiento, que incluía estar intoxicado en diferentes ocasiones mientras estaba en el trabajo, liderar un ambiente de trabajo hostil y administrar mal los fondos de las organizaciones benéficas.

En este sentido, CBS News informó que Jessie Jane Duff, una veterana de la Marina que cumplió función como una de las directoras ejecutivas de la campaña de Trump este, estuvo entre quienes presionaron para que expulsaran a Hegseth de Concerned Veterans for America en 2016.

Un abogado del presentador de Fox News ha negado las mencionadas acusaciones, según CBS News.

DeSantis se presentó sin éxito a la candidatura presidencial por el Partido Republicano contra Trump antes de dejar su nominación en el mes de enero después de resultados decepcionantes en las primarias de Iowa y New Hampshire.

En ese entonces apoyó al ahora presidente electo pese a sus campañas hostiles. En abril, los dos republicanos se reunieron en privado en un club de golf en Florida a solicitud del gobernador.

De acuerdo con un asesor principal del magnate neoyorquino, los donantes y asesores tanto de Trump como de DeSantis han estado haciendo un llamado a una distensión entre los dos en lo que creen que es lo mejor para los intereses del Partido Republicano.

El gobernador de Florida fue nombrado oficial de la JAG en la Marina de Estados Unidos, mientras asistía a la Facultad de Derecho de Harvard. Más tarde sirvió como soldado en Irak, por lo que recibió una Estrella de Bronce.

Sigue leyendo: