Secretario de Defensa de Trump es señalado como “abusador de mujeres” y “alcohólico”

El presidente electo, Donald Trump, eligió para ser secretario de Defensa al presentador de Fox News, Pete Hegseth, que tras el anuncio han surgido una serie de acusaciones en su contra. Los compañeros de la cadena de televisión indicaron que consumía alcohol frecuentemente, pero la acusación más fuerte fue hecha por su propia madre, quien afirmó que es un “abusador de mujeres”, según The New York Times.

Penelope Hegseth, madre del candidato a la Defensa por parte de Trump, dio una entrevista a The New York Times, después de confirmar que había enviado en 2018 unos correos electrónicos a su hijo en donde afirmaba que llevaba años maltratando a las mujeres.

“En nombre de todas las mujeres (y sé que son muchas) a las que has maltratado de alguna manera, te digo… busca ayuda y mírate con honestidad”, fueron las palabras de la madre de Hegseth en el mail publicado por el diario.

También escribió: “No respeto a ningún hombre que menosprecie, mienta, engañe, se acueste con cualquiera y utilice a las mujeres para su propio poder y ego. Tú eres ese hombre (y lo has sido durante años) y, como tu madre, me duele y me avergüenza decirlo, pero es la triste, triste verdad”.

Envió el mail con “rabia y emoción”

Después de estas palabras que le envió a Pete hace 6 años, The New York Times se puso en contacto con la señora Hegseth y confesó que había enviado el correo electrónico original “con rabia, con emoción” en un momento difícil para Hegseth.

Es importante mencionar que tan solo unos días después de ser el posible secretario de Defensa para el gabinete de Donald Trump, surgieron acusaciones en contra de Hegseth sobre agresión sexual contra una mujer en 2017.

Hegseth supuestamente agredió a una mujer a quien le quitó un teléfono, le bloqueó la puerta de una habitación de un hotel en California, evitando que pudiera salir. En el informe se presentaron entrevistas con la presunta víctima, una enfermera que la atendió, una persona que trabajaba en el hotel y otra mujer.

“El asunto se investigó a fondo y me dieron total libertad, y ahí es donde lo voy a dejar”, dijo a la prensa, cuando se reunió con los legisladores republicanos para solicitar su apoyo, informó The Associated Press.

La señora Hegseth durante la entrevista defendió a su hijo diciendo que era un “buen padre y marido”.

Aunque las acusaciones directas o indirectas que han hecho en su contra han despertado la atención de los legisladores como el senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, quien dijo a la prensa que los señalamientos son “inquietantes”.

“Creo que algunos de estos artículos son muy inquietantes. Obviamente, tiene la oportunidad de defenderse, pero algunas de estas cosas van a ser difíciles…”, expresó el senador Graham.

Podían percibir el olor a alcohol

Por otro lado, los compañeros de Pete Hegseth de Fox News, según dijeron que en varias ocasiones pudieron percibir al presentador con olor a alcohol, informó NBC News, quien habló con 10 empleados para confirmar la acusación sobre su gusto por la bebida.

“Más de una docena de ocasiones”, cuando Hegseth era el presentador del programa Fox & Friends Weekend, el cual inició en 2017, apuntaron que se podía percibir el olor a alcohol antes de salir al aire, informó NBC News.

También añadieron algunos de estos compañeros de trabajo que escucharon en constantes ocasiones decir a Hegseth que “tenía resaca”. Entre ellos, uno de los comentarios más destacados es el de un colega que apuntó al mismo noticiero que el mes pasado pudo sentir que olía a alcohol.

Con información de The New York Times y NBC News

