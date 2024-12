Chiquibaby está decidida a cumplir el último deseo de su mamá

El 2024 trajo muchas bendiciones para Stephanie Himonidis “Chiquibaby“, pero también mucho dolor por la pérdida de su madre, María del Socorro Himonidis, de forma repentina por un ataque al corazón. La presentadora de “Siéntese Quién Pueda” (Univision) terminará el año cumpliendo los últimos deseos de su mamá.

“Lamentablemente, este año fue muy duro para mí por la pérdida de mi mamá. Sí estoy tranquila porque sé que ella vivió como ella quería vivir, y eso me mantiene un poco tranquila, y saber que al final siento que no sufrió tanto”.

¿Qué es lo que tu mamá siempre te decía?

Mi mamá siempre me decía “píntate la boca”, cuando salía con cara lavada; me decía “tú no eres Nicky Taylor”, una famosa modelo de mi época. A ella le gustaba que me cardaran el pelo. Le digo “mamá, eso no está de moda”. Pero bueno, a ella le gustaba ¡hija, hazte un cardadito!

“Eso y pintarme la boca y siempre me criticaba de alguna manera porque quería que luciera lo mejor que pudiera; así que, bueno, eso también le agradezco”.

¿Y qué le dices a tu hija? Que cuando lo piensas, te viene de tu mamá porque ella te lo decía a ti…

Bueno, yo trato de ser un poquito más noble con mi hija porque mi mamá nos regañaba mucho. Sin embargo, como Capri Blue se porta muy mal con su mamá porque sabe que es la que más le consciente, entonces, de repente, sí me prendo como cerillito y le quiero al alzar la voz.

“Y entonces ya recapacito y digo, ‘no, tengo que ser más amorosa con ella, tengo que ser más paciente’ y eso es cuando me acuerdo, ‘estoy igual que mamá Coco'”.

Chiquibaby terminará el año cumpliendo deseos

“Para fin de año va a ser un un momento muy especial porque voy a viajar a México para esparcir las cenizas de mi mamá. Así que era un deseo que ella quería, que esparciéramos sus cenizas junto a mi padre en una zona que se llama Los Arcos, en Puerto Vallarta, Jalisco, así que eso va a ser lo que vamos a hacer”, dijo la co-conductora de Siéntese Quien Pueda.

“Va a ser un momento de familia, un momento muy privado, muy emotivo; pero bueno, eso es como culminaremos ese ciclo en este fin de año del 2024”, señaló.

