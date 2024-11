Chiquibaby habla de su primera Navidad sin su mamá

Chiquibaby ha encontrado en su hija Capri Blu un rayo de luz en medio de su duelo. A pesar de la tristeza por la pérdida de su madre, la presentadora se está enfocando en crear momentos especiales durante la temporada navideña. Su entusiasmo por la decoración es evidente, ya que ha estado preparando su hogar con luces y adornos festivos.

“Estoy pasando por un proceso, un proceso difícil, pero el trabajo, haciendo lo que me apasiona, rodeada de gente que quiero mucho, me ha permitido mantenerme ocupada. Siento que no he cerrado el ciclo, me falta llorar mucho, pero yo creo que el tiempo me lo dirá, han sido días muy difíciles”, reveló a People en Español sobre la situación que viene atravesando con desde inicios del mes de octubre.

“¡Mamá HOY Celebramos tu vida y legado! Gracias por todo tu amor y memorias“, fue el mensaje que acompañó la foto donde están acompañadas por su hermano siendo unos niños.

La llegada de la Navidad puede ser un tiempo de reflexión y nostalgia, especialmente en momentos difíciles como este. Sin embargo, Chiquibaby parece determinar a que, a pesar de la ausencia de su madre, su hogar esté lleno de alegría y amor gracias a su pequeña. La celebración de las fiestas podría ofrecerles la oportunidad de honrar la memoria de su madre mientras disfrutan de momentos significativos en familia.

La situación que viene atravesando la presentadora de televisión es un recordatorio de que, incluso en los momentos oscuros, la luz del amor y la alegría puede prevalecer, especialmente a través de los hijos.

“Va a ser más complicado de lo esperado. En Año Nuevo voy a tirar las cenizas de mi mamá en el mar entonces no va a ser fácil, pero al final creo que la vida es así. Uno tiene que luchar y tengo que seguir trabajando para hacerla que se sienta orgullosa”, añadió durante la exclusiva concedida a la revista.

Sigue leyendo:

· Chiquibaby llora al recordar a su madre en pódcast con Adamari López

· Chiquibaby tras la muerte de su madre: “Me cuesta sonreír”

· Chiquibaby regresa conmovida a ¡Siéntese Quien Pueda!