Chiquibaby llora al recordar a su madre en podcast con Adamari López

Adamari López y Chiquibaby han establecido una gran amistad durante años, en la que se han apoyado en los buenos y malos momentos, sobre todo ahora que la conductora mexicana de televisión atraviesa por un proceso de duelo debido a la muerte de mamá Coco.

En una conversación para el podcast, hablaron de los momentos difíciles que está viviendo la presentadora por el fallecimiento de este ser querido.

“Chiqui hace unas semanas, inesperadamente, recibió la noticia de que su mamá había fallecido, vivía en Puerto Vallarta, en México y era una persona joven, mamá Coco tenía 72 años, no tenía una enfermedad que te hiciera sentir que ibas a perderla pronto y de repente esa llamada a ti y a tu hermano los agarró de manera inesperada”, dijo Adamari López.

Luego de esto, Chiquibaby dijo que se sentía en confianza para hablar de este tema por todo el cariño que ha recibido de la gente. “Eso me ha dado mucha fortaleza para seguir adelante, muchos no saben que yo perdí a mi papá también cuando tenía 23 años. Él estaba joven, tenía 55 años, pero fue un procedimiento un poquito distinto porque él tenía una enfermedad”.

Añadió que todo es más triste porque su mamá estuvo hace poco con ella en los Estados Unidos y no imaginó que algo andaba mal.

“El hecho de que ella se fuera fue muy impactante, repentino y por eso es doloroso”, dijo.

Luego, comenzó a llorar cuando dijo: “Siento que me he quedado huérfana. No tengo mamá, no tengo papá y para mí era muy importante que mi hija creciera con un abuelo cerca porque sus otros abuelitos viven fuera”.

Pese al duro momento que ha vivido, está convencida de que debe encontrar las fuerzas por su esposo, hija y ella para seguir adelante.

“Siento que no sé cómo avanzar, no quiero caer en la depresión, me cuesta trabajo dormir, estoy pasando por un momento difícil, pero para mí es importante platicártelo a ti, al público porque yo creo que muchos han vivido un dolor así de grande”, afirmó.

Adamari López intentó consolarla y le dijo que conocía la bonita relación que tenían. “Te amaba profundamente y sé que va a seguir orgullosa de todos los logros que has tenido, es normal, pienso yo que sentirse triste, desanimado, perdido, de alguna manera cuando uno se le va este ser querido, pero también entiendo que hay que dejar llorar, sacar esas lágrimas y dejar que ese sentimiento fluya”.

También lloraron por Capri Blu, pues saben que la pequeña también sufrirá por la muerte de Mamá Coco.

Sigue leyendo:

· Chiquibaby confiesa que ha probado la marihuana para mejorar el rendimiento en la intimidad

· Chiquibaby relata el desorden alimenticio que le hizo desaparecer su periodo menstrual

· Adamari López y Chiquibaby dan detalles de su show y el primer tema estaría dirigido a Luis Fonsi