Las 8 ofertas imperdibles en tecnología de Costco este diciembre 2024

Si no pudiste aprovechar las ofertas durante el Black Friday el Cyber Monday, no te preocupes por que Costco sigue con sus ofertas, descuentos y promociones en el departamento de tecnología, que son los productos de mayor demanda en esta temporada navideña.



Costco ofrece grandes descuentos desde auriculares hasta computadoras, así que tienes de dónde escoger para poder renovar tu equipo y darte un gusto en esta temporada navideña.



Pero debes darte prisa y no pensarlo mucho si quieres ahorrar dinero, ya que las ofertas, promociones y descuentos que ofrece la cadena minorista estarán vigentes sólo hasta el 24 de diciembre.



Por eso te presentamos las 9 ofertas imperdibles en tecnología que Costco tiene para ti.

Auriculares con cancelación de ruido Bose

Los auriculares Bose QuietComfort SC con cancelación de ruido tienen un precio original de $319.99 dólares, pero los miembros de Costco se los pueden llevar por solo $169.99 dólares, lo que representa un ahorro de $150 dólares.



Los auriculares ofrecen hasta 24 horas de batería e incluyen modos “silencioso” y “consciente”. Viene con un estuche blando para guardarlos cuando no los estés usando.

Computadora portátil MacBook Air

Esta computadora mide 15 pulgadas y ofrece hasta 18 horas de duración de batería. Su precio es de $1,099.99 dólares.

Apple Watch Serie 10 (GPS)

Mantente enfocado en tu salud y bienestar mientras sigues conectado con el Apple Watch Series 10. Los compradores en línea de Costco obtienen $40 de descuento sobre el precio regular de $369.99. Es decir, su precio es de $329.99 dólares.

iPad (décima generación) 64 GB

Cuenta con una cámara trasera amplia y la capacidad de permanecer conectado con Wi-Fi 6 ultrarrápido. Tiene un precio de $249.99, ya con el descuento de $90 dólares.

Laptop HP Envy

Esta laptop de 17.3 pulgadas tiene un descuento de $400 dólares, por lo que puede ser tuya pagando solo $999.99 dólares.



Está equipada con Windows 11 Home, una pantalla antirreflejo, un teclado retroiluminado de tamaño completo y Poly Studio Audio con dos parlantes.

Laptop para juegos Lenovo LEGION 5i

Los miembros reciben $300 de ahorro cuando compran en línea. Su precio es de $1,099.99 dólares.

Computadora de escritorio Dell Inspiron

Esta computadora todo en uno de Dell Inspiron tiene una pantalla táctil todo en uno. Esta oferta está disponible sólo en línea y tiene un descuento de $300, por lo que cuesta $649.99 dólares.

Impresora Epson EcoTank ET-3850

Cuenta con una conexión inalámbrica y no solo eso se puede usar con tabletas y teléfonos inteligentes. Además de un ahorro de $80 dólares, Costco te está regalando un juego de tinta EcoTank y dos botellas de tinta negra. Su precio es de $298.99 dólares.



