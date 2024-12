Walt Disney World Resort anuncia lo nuevo que trae para 2025

Walt Disney World Resort en Florida se prepara para deslumbrar a sus visitantes en 2025 con una serie de nuevas experiencias que prometen llevar la magia a un nivel sin precedentes. Este destino, conocido como el Lugar Más Mágico del Mundo, se está reinventando con espectáculos innovadores, restaurantes inmersivos y más, brindando aún más razones para planear una visita.

Uno de los espectáculos más esperados es “Disney Villains: Unfairly Ever After”, que debutará en el verano de 2025. Este teatralizado viaje al corazón del Espejo Mágico lleva a los asistentes a un mundo donde los villanos como Cruella de Vil, el Capitán Garfio y Maléfica, se roban el protagonismo. Con un enfoque en el humor y la creatividad, este espectáculo promete entretener a públicos de todas las edades, ofreciendo una nueva perspectiva sobre estos notorios personajes.

Otro evento emocionante será “The Little Mermaid – A Musical Adventure”, que también se estrenará en verano de 2025. Esta adaptación del clásico animado introduce a los visitantes en el mágico mundo submarino de Ariel. Con un despliegue de marionetas y efectos visuales sorprendentes, los fanáticos disfrutarán de números icónicos como “Under the Sea” y “Part of Your World”, junto con nuevas canciones que enriquecerán esta inolvidable experiencia.

EPCOT no se queda atrás en esta evolución. El “Spaceship Earth Lounge” ofrecerá un refugio elegante e íntimo, con un diseño inspirado en la icónica atracción. Los visitantes podrán disfrutar de una experiencia gastronómica que complementa bebidas clásicas, todo con vistas espectaculares a los jardines de World Celebration y los fuegos artificiales nocturnos. Además, la atracción “Test Track presented by General Motors” regresará con una narrativa renovada que promete emocionar a los amantes de la velocidad y la innovación.

El Magic Kingdom Park brillará con “Disney Starlight: Dream the Night Away”, un nuevo desfile nocturno que fusionará nostalgia e innovación. Con la participación de personajes icónicos y nuevos favoritos como los de “Encanto” y “Frozen”, los visitantes podrán sumergirse en una experiencia mágica donde cada carro relatará una historia encantadora, iluminando la noche con la esencia de Disney.

El 2025 se presenta como un año de transformación para Walt Disney World Resort, donde cada nuevo espectáculo, restaurante y atracción contribuirán a una experiencia enriquecedora que seguirá maravillando a generaciones de visitantes. La evolución de este destino mágico asegura que cada visita será inolvidable, reafirmando su posición como el lugar donde los sueños se hacen realidad.

Sigue leyendo:

· Walt Disney World Resort en Florida está preparado para celebrar Navidad

· Walt Disney World Resort obtiene su primera estrella Michelin

· Walt Disney World Resort celebra los 40 años del EPCOT