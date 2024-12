Compañeros de Despierta América se despiden del Chef Yisus, tras su salida de Univision

Jesus Díaz, también conocido como “Chef Yisus” compartió un sentido pensamiento tras su salida de Despierta América y por consiguiente de TelevisaUnivision. “Después de 7 años en Despierta América y Univisión hoy me toca despedirme de este increíble capítulo de mi vida”, dice en la primera parte de su publicación.

Despidos en Univision: Chef Yisus sale de Despierta América

“Han sido años llenos de aprendizaje, risas, retos y momentos inolvidables junto a un equipo que se convirtió en mi familia. Cada plato que preparé y cada segmento que compartí fue con todo mi corazón, pensando en ustedes, quienes siempre me acompañaron desde sus hogares”, destacó Díaz.

Ante estas palabras, muchos de los que fueron sus compañeros en el programa matutino de Univision le dedicaron palabras de cariño, admiración y respeto, así como de buenos deseos. Nombres de Jomari Goyso, Alan Tacher, Satcha Pretto, Karla Martínez y Francisca se destacan.

Así se despiden sus colegas de Despierta América

Jomari Goyso: “¡Jesús, se que vas a estar bien!, porque Dios tiene el plan claro de nosotros aunque a veces, nosotros, no sepamos para dónde es. Me da tristeza no verte por las mañanas; eres de los mejores compañeros que he tenido, generosos y nunca egoístas. Te quiero demasiado. Si la gente supiera la gran persona que eres y dejaran de escuchar tanta estupidez y mentiras el mundo tendría mas cordura ¡Te quiero hermano! ¡Espero verte pronto!”

Satcha Pretto: “Querido @chefjesus, ¿a quién le voy a ganar ahora en la puesta del micrófono? Ha sido un verdadero placer trabajar contigo estos últimos años. Me quedo con nuestras conversaciones sobre los niños, los desayunos que nos hacías en el estudio, el cariño que siempre le diste a mi mami y a todas las señoras de Honduras que te queremos. Dios te cambia los ingredientes para que hagas una nueva receta, prepara algo delicioso de su mano“.

Karla Martínez: “¡Los planes De Dios son perfectos! Y las mejores recetas toman tiempo… Ya verás el manjar que te tiene preparado! Estoy segura que te va a llenar de alegría y satisfacción. Sabes que siempre seremos tu familia! ¡Te mando un fuerte abrazo!”

Alan Tacher: “Aquí estoy siempre acuérdate 😉 te quiero”.

