Chef Yisus rompe el silencio y habla de su divorcio: “No es el fin del mundo”

El pasado viernes se dio a conocer que el Chef Yisus dio por finalizado su matrimonio con María Juliana Atehortua, con quien en los próximos días estaría celebrando 12 años de unión. Además, del amor que algún día hubo llegaron a tener a dos pequeñas. Sin embargo, otras diferencias fueron irremediables y prefirieron tomar caminos separados.

El venezolano aprovechó las cámaras de Univision para hablar de lo que está atravesando debido a que siempre ha compartido mucho de su vida con sus seguidores y la audiencia. Por ello, no dudó en confirmar los rumores que desde hace semanas estaban ocupando los principales titulares de la prensa y es que no sigue con la madre de sus hijas.

“Hoy quiero compartir con ustedes algo muy personal. Me han visto crecer laboralmente y me han apoyado. Les abrí las puertas de mi hogar, siempre les mostré a mi familia, a mi esposa y a mis hijas. Hoy quiero ser yo quien comparta este capítulo en mi vida, es un proceso de divorcio. El día de hoy quiero confirmar que Juliana y yo hemos decidido ponerle fin a nuestra unión como pareja”, dijo en ‘Despierta América’.

“No es el fin del mundo. Yo la sigo respetando mucho como persona, sobre todo como la mamá de mis hijas. Nosotros seguimos siendo una familia y aun estando separados serán nuestra prioridad”, añadió la mañana del pasado viernes.

Los rumores sobre problemas en su matrimonio habían estado circulando desde hace meses, pero la pareja siempre había tratado de mantener su vida personal fuera del ojo público. Sin embargo, en esta ocasión decidieron no seguirlo ocultando para evitar malentendidos y especulaciones.

“Por nuestras hijas hemos decidido no hablar sobre nuestra separación, no dar tantos detalles para que nada se malinterprete. No queremos que eso afecte a nuestras niñas. Quiero que sepan que nosotros como padres seguiremos siendo su mayor apoyo para Anabella y Silvana. Es proceso que toma tiempo pero lo hemos manejado lo mejor posible”, dijo el Chef Yisus frente a sus compañeros de labores.

Sigue leyendo:

· Chef Yisus cumpliría 12 años de relación amorosa, pero se divorcia de la madre de sus hijas

· El Chef Yisus habla del camino que lo llevó a “Qué delicia: El sabor de América”, su show con ViX

· Chef Yisus anuncia el estreno de su nuevo programa alejado de ‘Despierta América’