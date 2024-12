Netflix invierte millones en una novela viral y la convertirá en una serie

Netflix no quita el “dedo del renglón”. Y es que luego de adaptar, con resultados cuestionables, algunas de las sagas más importantes de la literatura de fantasía épica, como “The Sandman”, “The Witcher”, entre otras, la plataforma de streaming se ha hecho con los derechos de uno de los libros más viralizados del año: “Quicksilver”, por una cantidad de siete cifras en una subasta realizada por WME.

Lanzado en junio pasado, la novela de la autora Callie Hart, creció como “espuma” en solo unos meses, convirtiéndose en el número 1 de la lista de Bestsellers de Amazon después de su debut.

Incluso, y gracias a la aplicación BookTok, la novela de fantasía obtuvo más de 3 millones de visitas en los primeros dos meses desde su lanzamiento, gracias a menciones y recomendaciones.

¿De qué trata la novela adquirida por Netflix?

Considerada como la primera parte de la trilogía “Fae & Alchemy”, “Quiksilver” sigue la vida de Saeris Fane, una chica de 24 años que posee una serie de extraordinarios poderes que le han ayudado a robar durante años.

Sin embargo, y tras años de llevar a cabo esta actividad, Saeris se encuentra cara a cara con la muerte, quien la conduce a un mundo habitado por una guerra entre reinos, en la que deberá inmiscuirse, con ayuda de otros personajes como Kingfisher, para volver a su hogar.

A pesar del inconfundible éxito de “Quicksilver” en los lectores, lo cierto es que la novela de Hart se alinea perfectamente a la serie de producciones que la plataforma de streaming ha realizado durante los últimos años respecto a este tipo de contenidos.

Los elementos fantasiosos de la novela de Hart, así como la oportunidad de Netflix de “explorar” dicha historia, podría brindarle a la plataforma de streaming un nuevo “batacazo” luego de que en 2025 se desprenda de su gallina de los huevos de oro: “Stranger Things”.

Hasta el momento, y luego de la subasta, se desconoce si la novela será adaptada como película o como una serie. De igual manera, no se difundió información sobre los derechos de las siguientes novelas de Hart, las cuales buscarán finalizar la trilogía literaria antes de su posible adaptación a la pantalla chica.

Entre tanto, la misma autora se convertirá en la productora ejecutiva de la producción junto a Elizabeth Cantillon. Respecto a Cantillon, de The Cantillon Company, esta destaca por su trabajo detrás de otras adaptaciones como “Persuasion”, de Jane Austen y “The Girl in the Spider’s Web” de David Lagercrantz.

