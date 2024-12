Nick Hernández recibe el apoyo de sus seguidores en medio de la polémica con Carolina Sandoval

Por alguna razón, Nick Hernández está recibiendo mayor empatía por parte del público hispano, durante su proceso de divorcio con Carolina Sandoval. La noticia se viralizó desde que los medios se enteraron de que fue él quien interpuso la demanda y aunque la reacción de Sandoval no se hizo esperar, los fans que ahora cuentan con las dos versiones están muy prestos a escuchar a Hernández versus Carolina.

Carolina Sandoval confirma que Nick Hernández se fue de la casa

Claro que la conductora de “Siéntese Quien Pueda” posiblemente cuente con un apoyo mayor debido a su alcance en los medios y en las plataformas digitales, pero el público se está dividiendo y tomando partido, demostrando que las palabras de Nick Hernández están calando profundamente en el entendimiento del público.

Nick sólo ha hablando una vez. Lo hizo a través de un live en el cual explicó no sólo los inicios de su relación con Carolina, sino también de los problemas entre ellos que en su mayoría, según señaló fueron económicos. La conductora ha aceptado que esta fue en efecto la causal de su distanciamiento, pero minimiza las razones. Asegura que los gastos que él asegura ella realiza, de manera irresponsables, no son como él los pinta.

Sin embargo el público le cree mucho esta versión, al contador. En su más reciente mensaje se puede denotar el apoyo de los fans, ya que mientras que éste publica: “Cuando sientas que vas a colapsar, recuerda: un día a la vez, una cosa a la vez y un pensamiento a la vez”.

Esposo de Carolina Sandoval dice que sus problemas matrimoniales se deben a que ella gasta más de lo que debe

Este mensaje recibió mucho apoyo y hay un mensaje en particular que puede resumirlo todo, este reza de la siguiente manera:

“Hola señor Nick Hernández, yo lo apoyo a usted. No piense nunca que expuso a su nena, no es así . Esa familia donde usted estuvo siempre estuvo expuesta en las redes y no fue usted quien lo hizo. Gracias a Dios usted se defendió y habló. Viva su vida, usted es buen profesional, graduado en una de las mejores universidades de Venezuela, la UCV; gane su dinero para usted y manutención de sus hijos y sea feliz pues se lo merece. Un abrazo y recuerde el sol sale para todos y lo mejor es lo que pasa. Saludos y muy buena vibra con la bendición de Dios para usted desde acá, Caracas”.

