Carolina Sandoval confirma que Nick Hernández se fue de la casa

Carolina Sandoval estuvo presente en el programa “Siéntese Quien Pueda” en donde habló sobre las declaraciones recientes que lanzó su futuro ex esposo, y también confirmó que éste, Nick Hernández, ya no vive en la casa que compartieron durante los últimos meses.

“La Venenosa” confirmó que Hernández antes de irse le dejó un mensaje a su hija, Amalia Victoria: “El dejó una nota para la niña, que decía ‘Te amo Amalia Victoria'”, dijo Sandoval con un nudo en la garganta, en donde le decía que la ama y además lo hizo en el escritorio en el que trabajaba, el cual ahora convirtió en un espacio para su hija.

“Hablar mal del padre de Amalia Victoria, sería hablar mal de mí misma”, dijo también Carolina Sandoval. La conversación en Siéntese Quien Pueda se vivió casi como una entrevista mezclado con un interrogatorio, porque todos los conductores quisieron esclarecer punto por punto algunos de los comentarios expuestos por Hernández sobre su versión del final de su matrimonio de más de diez años con la conductora venezolana.

Ante sus compañeros Carolina asegura que pese a que Nick Hernández asegura que ella miente, esto no es así. “Qué necesidad tendría yo de mentirles”, dijo la conductora. También agregó: “Aquí no hay víctimas, aquí hay una historia de amor que llegó a su fin”. Hizo hincapié en que no pretende protagonizar una telenovela para las nueve de la noche en Univision y reiteró que todo el drama televisivo que ahora viven no lo empezó ella.

Dicho esto, Chiquibaby quiso saber exactamente desde cuando estaban ellos, como esposos, conversando sobre la posibilidad de separarse. A lo que Carolina respondió: “Teníamos rato durmiendo separados… en mi casa el cuarto de mi hija Amalia fungía como el cuarto de Nick, y mi cuarto, el cuarto matrimonial era en el que ella junto a su hija hacían las pijamadas, para tratar de disimular que mami y papi no tenían una relación de pareja”.

Valga decir que la respuesta de Carolina no responde la pregunta de Chiquibaby. Después de esto en respuesta a Jorge Bernal, la venezolana afirma que llevaban una relación de subidas y bajadas, lo que ella describió como una “montaña rusa de reconciliaciones constantes, en donde él y yo eramos responsables de lo que sucedía”.

Ahora bien, cuando habla de los videos virales que realizó sobre el tema de la famosa papaya para bajar de peso, en los que éste aparecía colaborando con ella, afirma que nadie obligó a nadie, pero deja ver que para es entonces ya tenían problemas. Explicó que las mismas dinámicas publicas los llevaban a reconciliarse muy rápido y por esta misma razón duraban tan poco.

Estas declaraciones de Sandoval para “Siéntese Quien Pueda” han generado que el público vuelva a tomar partido y de nueva cuenta consideren que es Nick el que dice la verdad. “Su necesidad de víctima es que ya perdió, ella sabía todo y ella misma dijo que no dormían juntos, así que el mentir para ella es fácil, lo hace para ganar cuando esta acorralada”, comentó una fan del show en IG.

