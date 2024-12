Dulce María contó la fobia que casi no la deja hacer la gira de RBD

El reencuentro de RBD en el escenario musical representó un acontecimiento sin precedentes en la historia de la música pop latina. Con la gira “Soy rebelde tour”, el grupo mexicano no solo evocó la nostalgia de millones de fans, sino que también enfrentó una serie de desafíos significativos, especialmente para sus integrantes. Un caso notable es el de Dulce María, quien reveló las dificultades personales que tuvo que superar para ser parte de este emocionante regreso.

Dulce María, una de las voces más queridas del grupo, compartió recientemente en una entrevista para el programa Ventaneando que casi no pudo unirse al reencuentro debido a su lucha contra la aerofobia, un trastorno que se manifiesta como un miedo intenso a volar.

Este miedo no solo complicó su preparación para los conciertos, sino que también representó un obstáculo mental que la actriz y cantante tuvo que afrontar durante una gira que abarcó múltiples países, incluyendo Estados Unidos, Colombia, Brasil y su México natal.

“Es verdad y no es nada fácil. Ya fue un reto porque tuve que tomar aviones que no había tomado. No me había subido a uno en cinco años. Fue como atravesar muchas cosas personales, como miedos personales o retos personales, pero lo logramos. Creo que es algo que tenemos que estar agradecidos, que pudimos vivir eso con toda esa generación y con miles de personas”, reveló en exclusiva para Ventaneando.

La gira, que tuvo lugar casi un año después del esperado reencuentro, no solo brindó a los fans la oportunidad de revivir los grandes éxitos de RBD, sino que también mostró el compromiso y la valentía de los artistas, quienes se enfrentaron a sus propias batallas internas. Pocos eran conscientes de la difícil situación que atravesaba Dulce María, quien logró superar su aerofobia y desempeñar un papel fundamental en el tour.

El impacto de RBD en la música pop latina es innegable. Su legado perdura en la memoria de varias generaciones, y el “Soy rebelde tour” fue una prueba palpable de su influencia continua. La valentía de Dulce María, al abrirse sobre sus desafíos personales, resalta la humanidad detrás de las estrellas y cómo, incluso en momentos de éxito, cada uno de ellos enfrenta sus propias luchas.

