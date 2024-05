Dulce María habló del presunto fraude en RBD: “Es difícil, decepcionante y muy doloroso”

Desde hace algún tiempo se viene hablando de un presunto fraude en la agrupación RBD luego del tour que realizaron y el presunto involucrado sería el exmanager Guillermo Rosas. En los últimos días, han salido varias declaraciones sobre el tema, pero esta vez le tocó a Dulce María.

“Es difícil, decepcionante y muy doloroso todo lo que se está viviendo y no poder salir a decirles todo lo que me gustaría platicar, porque es algo delicado, no estamos en demanda, ni nada de eso, hasta ahora, simplemente, como cualquier empresa donde se vieron irregularidades, estamos en auditorías”, dijo frente a los medios de comunicación.

La cantante reveló que tenían pensando realizar otras cosas, pero con esta situación todo se salió de control: “De la primera auditoría ya han salido irregularidades, no es una habladuría, pero no podemos decir, no me corresponde a mí dar más información. Es algo muy triste, claro que sí nos rompe el corazón, porque teníamos tantos planes para seguir con el tour y estamos en un momento difícil“.

“Quiero decirles que ese amor que tenemos hacia los fans de RBD, ese agradecimiento, esos momentos que nos hicieron vivir, esos se quedan en el corazón para siempre, eso no cambia, esto es algo independiente de nosotros. Por lo que yo me uní fue por todo ese amor que la gente nos ha dado, son los fans más apasionados, por esa parte volvimos”, expresó.

Esta revelación ha generado tensiones y desconfianza entre los miembros de RBD, ya que algunos se sienten traicionados y señalados como posibles responsables. A pesar de que Maite Perroni intentó mantener la calma y asegurar que confía en sus compañeros, la situación no ha hecho más que deteriorar la relación entre ellos.

“Es un momento muy delicado y duele para todos, hay que darle tiempo al tiempo, ojalá que pronto podamos decirles algo para dejarlos más claros a todos, ahorita es delicado, porque ni nosotros sabemos bien qué está pasando. Creo que parte de crecer, de hacerte responsable, siempre les decimos cosas bonitas a nuestros fans y conforme vamos creciendo cambian nuestros problemas, cambian las cosas y creo que esto también es algo importante, todo el tiempo les decimos: ‘Luchen por lo que creen'”

