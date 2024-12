Los rostros femeninos de la noticia reaccionan al despido de Maity Interiano

Casi a inicios de esta semana, Maity Interiano anunció su salida de TelevisaUnivision y por consiguiente del Noticiero Univision Edición Nocturna.

Así se despido Maity Interiano de Univision, después de 17 años en la cadena hispana

A través de Instagram, la periodista dejó un sentido mensaje para todo su público en donde agradeció por todo el apoyo recibido durante sus 17 años de carrera. “Me siento muy feliz por todo lo que a lo largo de estos años logré, cada una de las historias que conté, todos los reportajes y coberturas que hice para diferentes programas como Despierta América, ViX y por supuesto el Noticiero Univision”, dijo Interiano.

La noticia, como era de esperarse, no sólo impactó al público sino a todos los colegas del medio que compartieron con Maity Interiano y que conocieron de primera mano su profesionalismo como comunicadora en el mundo de la noticia.

Dentro de este gremio, muchos de sus rostros femeninos más prominentes, reaccionaron con una serie de mensajes de apoyo entre los que se destacan los de Neida Sandoval, Gelena Solano, Jéssica Carrillo, Pamela Silva, Elyangelica Gonzalez, Satcha Pretto, Tanya Charry, Aylen del Toro, Michelle Galván y María Elena Salinas.

Así reaccionaron los rostros femeninos de las noticias hispanas

Satcha Pretto, de Despierta América: “Querida @maityinteriano, ha sido un gran honor conocerte en el ámbito profesional, compartir contigo en coberturas, verte crecer como periodista, disfrutar cómo te ganaste el respeto y la admiración de tus colegas y los televidentes, tener el privilegio de que seas mi amiga y gozar de tu felicidad en el rol de mamá de Nour y esposa de @anuar.zidan; todo siempre de la mano de Dios. Él tiene el control. Fe. Te quiero con toda mi alma”.

Despidos en Univision: Sale Maity Interiano y más talentos de Primer Impacto y ViX

Neida Sandoval, periodista y actualmente locutora en la 1140 AM de Miami: “Lamento escuchar esta noticia mi querida Maity… La vi nacer en la TV y me he sentido muy orgullosa de ser testigo de su crecimiento. Univisión fue su primer gran etapa de oportunidades y aprendizaje.. siga adelante construyendo su nuevo espacio en esta nueva etapa de su vida.. Usted tiene las herramientas necesarias para lograr cumplir todas sus metas y nuestra comunidad necesita comunicadoras honestas y comprometidas como usted. Un abrazo”.

María Elena Salinas, actualmente periodista indpendiente: “Querida Maity debes estar muy orgullosa con lo que haz logrado con tu arduo trabajo, profesionalismo, carisma y dedicación. Tu luz es demasiado brillante para ser opacada, no dudo que te seguirá guiando. Te mando un abrazo”.

Tanya Charry, El Gordo y la Flaca: “Eres un ejemplo de profesionalismo y perseverancia.! No solo das lo mejor de ti si no que buscas lo mejor en todos. Te vi crecer como la mejor de las profesionales. Y eres el orgullo de todos. Y siempre serás el orgullo de Nour..! Tienes mucho camino por recorrer y Dios te lleva de la mano. Te quiero!”.

Elyangelica Gonzalez, Univision Noticias: “Maity querida. A pocas personas conozco que tengan tu fortaleza, tu fe y tu aplomo. Por eso estoy segura que tu camino exitoso será imparable, porque cuando Dios es nuestro manager, no hay forma de no triunfar. Seguiremos escuchando de tu grandeza, eso es un hecho, mientras tanto te vamos a extrañar en los pasillos y en la tele. Un abrazo desde el corazón”.

Pamela Silva, de Primer Impacto: “Te quiero amiga mía! Dios nunca falla”.

Gelena Solano, de El Gordo y la Flaca: “Maity te queremos, estamos orgullos de ti, de tus logros, tu enfoque y tu profesionalismo. Eso no te lo quita nadie. Seguirás brillando”.

Jéssica Carrillo, de Al Rojo Vivo: “Lo mejor está por venir eres una excelente profesional y ser humano”.

Michelle Galván, de Primer Impacto: “Deseándote lo mejor siempre querida May”.

Aylen del Toro, de Noticias Univision: “Abrazo muy fuerte mi Maity! Tu eres el ejemplo claro de que los planes de Diosito son más que perfectos! Confía 💛🙏🏻 Te mando un fuertísimo abrazo! Siempre feliz de trabajar contigo!”.

