Piojo Alvarado cuenta los detalles sobre la salida de Fernando Gago de Chivas

El jugador de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, decidió contar todos los detalles relacionados a la salida de Fernando Gago como director del Rebaño Sagrado para firmar un contrato con el Boca Juniors de su país, hecho que se convirtió en una de las mayores polémicas de este torneo Apertura 2024 de la Liga MX al dejar el cub en mitad de competencia.

Durante una entrevista ofrecida para el canal de YouTube de Yosgart Gutiérrez, El RePortero, Alvarado aseguró que el estratega siempre le mintió a toda la organización y a la plantilla al asegurar que él no tenía planes de retirarse de Chivas, hecho que terminó siendo todo lo contrario al recibir una oferta del xeneize para que tomara el mando de sus filas lo antes posible.

“A mí me toca estar en la Selección cuando él se va, toda esa semana que se hizo viral que se iba, nosotros les cargábamos la mano (a Gago y al preparador físico) sobre que se iba, pero nos decían que no, que no había nada, que se quedaba y de repente se van. Fue de un día a otro”, expresó.

“Él se despide cuando, supongo, toma la decisión. Al día siguiente se despidió del grupo, pero antes, todos esos días bromeábamos y nos lo negaba, nos decía ‘nosotros no nos vamos a ir’. Estábamos con incertidumbre en la semana del Clásico Tapatío”, agregó el Piojo.

El Piojo Alvarado sostuvo que Fernando Gago no fue honesto con ellos y eso es lo que más les afectó anímicamente porque considera que estaban teniendo un gran desempeño dentro de la Liga MX; asimismo sostuvo que tanto fue el impacto que generó esto que incluso tuvieron un mal partido ante los Rojinegros del Atlas.

“Estábamos esperando (los jugadores) que nos dijera que se se iba, lo mejor que él podría haber hecho es ser honesto con nosotros, pero en ningún momento nos dijo. Todavía, en el partido contra Atlas, nos dijo que quería ser campeón. Al final creo que nos hizo mal (la incertidumbre) se vio reflejado en el partido contra Atlas”, dijo Alvarado.

“Me sentí triste, el equipo venía jugando bien y teníamos una idea con él ya muy clara. Es un entrenador muy táctico que te da todas las herramientas para que llegues y juegues libre, fue lo que más le pesó al grupo”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Mundial de Clubes: mejores partidos que tendrá la fase de grupos

–André Jardine lanza dura crítica contra la ausencia del VAR ante Cruz Azul

–Óscar García se entrega por completo a Chivas y promete ganar muchos títulos