Acusan a Jay-Z de abusar sexualmente de una niña de 13 años junto con ‘Diddy’ Combs

El rapero estadounidense Jay-Z ha sido acusado en una demanda civil de presuntamente abusar sexualmente de una niña de 13 años en el año 2000, junto con el magnate de la música Sean ‘Diddy’ Combs, quien actualmente está en prisión a la espera de juicio por delitos como tráfico y abuso sexual.

La demanda fue puesta ante las autoridades este domingo de manera anónima. Originalmente la demanda fue interpuesta ante las autoridades en octubre y solo mencionaba a Combs como presunto responsable. Este domingo la denunciante volvió a presentar la demanda para incluir a Jay-Z, quien está casado con la estrella pop Beyoncé.

La denunciante, identificada como Jane Doe en los documentos, denunció que fue víctima de violación por parte de Jay-Z, cuyo nombre real es Shawn Carter, en una fiesta posterior de los MTV Video Music Awards del año 2000.

El abogado Tony Buzbee fue quien presentó esta demanda en contra de Jay- Z. Buzbee ha trabajado con otras demandas, anónimas, en las que acusan a Combs de abuso sexual y otros delitos.

Jay- Z se pronunció rápidamente a través de un comunicado en el calificó la demanda como un “chantaje”.

“Mi abogado recibió un intento de chantaje, llamado carta de demanda, de un “abogado” llamado Tony Buzbee”, comenzó el texto de Jay-Z.

El rapero estadounidense aseguró que esta demanda es un intento del abogado Buzbee para, presuntamente, obligarlo a llegar a un acuerdo.

“Lo que él había calculado era que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me harían querer llegar a un acuerdo. No señor, ¡tuvo el efecto contrario! Me hizo querer exponerlo por el fraude que es de una manera MUY pública. Así que no, ¡no le daré NI UN CENTAVO ROJO!”, aseveró Jay- Z.

Asimismo aseguró que las acusaciones son tan “atroces” que pide que se presente una denuncia penal, en lugar de una civil como es este caso.

“Estas acusaciones son de naturaleza tan atroz que le imploro que presente una denuncia penal, ¡no una civil! Cualquiera que cometa semejante crimen contra un menor debería ser encarcelado, ¿no le parece? Estas presuntas víctimas merecerían justicia real si ese fuera el caso”.

