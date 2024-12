Fallece a los 77 años Mark Withers, actor de “Stranger Things”

El veterano actor estadounidense, Mark Withers, conocido por sus papeles en populares series como “Stranger Things”, “Dynasty” y “Magnum, P.I.” falleció a los 77 años tras una batalla contra el cáncer de páncreas, según informó el portal The Sun.

Su lucha contra el cáncer de páncreas, fue una batalla personal que Withers enfrentó con valentía y privacidad. Los detalles sobre su fallecimiento fueron revelados de manera respetuosa por su familia, que solicitó tiempo para el duelo.

“Se enfrentó a su enfermedad con la misma fuerza y dignidad que aportó a su oficio, creando un legado de calidez, humor y dedicación, junto con su notable capacidad para hacer que cada papel sea inolvidable. El talento perdurable de Mark y su compromiso con la industria serán recordados con cariño por colegas, amigos y fanáticos por igual”, anunció su hija Jessie Withers.

El último papel del actor en pantalla fue en 2019, marcando una carrera de cuatro décadas después de comenzar en la década de 1970 con comerciales.

En 2016, interpretó al forense Gary en el exitoso programa de ciencia ficción de Netflix “Stranger Things” durante su primera temporada.

El papel de Withers consistía en examinar un cadáver en la morgue local y fue llamado a la estación de policía para hablar con el jefe Hopper.

Withers, quien comenzó su carrera en los años 70, alcanzó la fama por su habilidad para interpretar personajes complejos y carismáticos, dejando una huella en la cultura popular con su participación en algunas de las producciones más emblemáticas de la televisión.

Tambien tuvo varios papeles pequeños en programas icónicos y exitosos como “Wonder Woman”, “Trapper John”, “MD”, “Death Of A Centerfold: The Dorothy Stratten Story”, “The Dukes Of Hazzard”, “Hart To Hart”, “Remington Steele”, “Dallas” y “Matlock”.

De 1986 a 1987, también apareció en ocho episodios de la icónica telenovela “Days Of Our Lives” como el entrenador Locke.

Withers se tomó un descanso de la actuación durante la década de 1990, aparte de una película en 1998, y regresó con un papel en la comedia “Frasier” (2001).

Durante la década de 2010 apareció en “True Blood”, “Castle” y “Sense8”.

El fallecimiento de Mark Withers ha dejado un vacío en el mundo de la televisión. Sus compañeros de trabajo y amigos han expresado su pesar a través de las redes sociales, recordando la calidez y profesionalismo con los que se desempeñaba en cada proyecto.

Descanse en paz.

