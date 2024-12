Fallece a los 44 años Bob Bryar, ex baterista de My Chemical Romance

Bob Bryar, ex baterista de la famosa banda My Chemical Romance, fue hallado sin vida en su casa de Tennessee. Tenía 44 años. El portal TMZ fue el primer medio en dar a conocer la lamentable noticia.

Según reportes del medio, las autoridades informaron que por el momento no hay sospechas de que haya sido un crimen o forme parte de un acto delictivo, ya que las pertenencias del músico, incluidos instrumentos y armas, estaban en su sitio.

De acuerdo con el informe, el cuerpo de Bob Bryar fue encontrado en un estado avanzado de descomposición, lo que sugiere que Bryar llevaba varios días fallecido. El Departamento de Control Animal también intervino en el incidente para rescatar a dos perros que se encontraban en el lugar de los hechos.

La última vez que el artista fue visto con vida fue hace unas semanas, concretamente el 4 de noviembre. Aunque la causa de su deceso aún se encuentra bajo investigación, los detalles preliminares apuntan a que no hubo factores externos involucrados.

Bob Bryar en My Chemical Romance

Bob Bryar se unió a My Chemical Romance en 2004, sustituyendo al entonces baterista, Matt Pelissier, en un momento en que la banda ya estaba comenzando a ganar notoriedad por su segundo álbum, Three Cheers for Sweet Revenge. Su incorporación al grupo fue un cambio significativo.

Con su estilo enérgico, Bryar jugó un papel crucial en los éxitos que seguirían. Su talento fue parte integral de los álbumes The Black Parade (2006), uno de los más icónicos de la banda, y Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (2010).

Bob Bryar fue, de hecho, el baterista que más tiempo permaneció en My Chemical Romance. Su presencia marcó una era dorada para el grupo, que alcanzó gran fama y un estatus casi de culto entre los fanáticos del rock alternativo.

Su muerte, aún envuelta en misterio, deja una profunda tristeza entre los fanáticos de My Chemical Romance, quienes han expresado su pesar y agradecimiento por la influencia que Bob Bryar tuvo en sus vidas, tanto dentro como fuera de los escenarios.

Sigue leyendo:

· Fallece querido integrante del programa “Hoy”

· Muere Silvia Pinal, ‘Última Diva del Cine Mexicano’

· Fallece a los 70 años Arturo García Tenorio, actor de “Carrusel” y “María Mercedes”