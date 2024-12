André Jardine felicita a Cruz Azul por el gran duelo que brindaron en semifinal

El director técnico de las Águilas del Club América, el brasileño André Jardine, se mostró bastante contento por la victoria que registraron 4-3 ante la Máquina de Cruz Azul en la semifinal del torneo Apertura 2024 de la Liga MX para avanzar a la gran final de la competencia para intentar conquistar el tricampeonato que tango se han fijado a pesar que parecía un poco alejado al ingresar a la Liguilla por medio del Play-In.

Durante la conferencia de prensa posterior al triunfo el estratega sorprendió a todos los presentes al enviarle una felicitación a toda la plantilla de Cruz Azul e incluso señalar al propio Martín Anselmi por el gran trabajo que tuvieron esta temporada; además reconoció que él es del tipo de técnicos que necesita la Liga MX para crecer y tener a mejores futbolistas.

“Una noche de éstas que no vamos a olvidar nunca, creo que mentalizamos esta noche que vivimos hoy tal vez no con tanto drama, pero sabíamos que éramos capaces de colocar la versión del América bicampeón, que tiene otros títulos, que muchas veces la gente se olvida”, expresó.

“Aprovechar para felicitar a Cruz Azul por el trabajo, la campaña, las formas. Martín (Anselmi) cuenta con mi admiración por su trabajo, por su forma de dirigir, por sus ideas de futbol y para mí es de estos entrenadores que hace la liga mejor y sobre todo a mí mejor también, porque cada vez que nos enfrentamos es un periodo de estudio, de crecimiento y ojalá podamos pasar más tiempo peleando juntos y podamos hacer del futbol mexicano cada vez mejor”, agregó en sus declaraciones.

Jardine responde a sus críticos

El entrenador azulcrema también aprovechó la oportunidad para lanzar un mensaje a todos los que lo criticaron por el mal rendimiento que tuvo el Club América durante la fase regular del torneo Apertura 2024 tras conquistar el bicampeonato y aseguró que tras esta serie semifinal demostró de lo que están hechos en Coapa.

“Allá adentro sabemos de lo que somos capaces de jugar, de hacer y colocarnos en nuestras cabezas que era una noche nuestra. En el torneo nos tiraron muchas cosas en la cara, nos hablaron muchas mierdas, fue esto que paso, aguantamos calladitos, seguimos trabajando”, dijo.

“El formato del torneo permite esta forma, a vece son empiezas bien y no empezar bien fue por los problemas que ya hablamos, pero me siento muy feliz y al mismo tiempo no poder disfrutar tanto de una linda victoria porque ya mañana tenemos que estar pensando en Monterrey, en la Final, no se permite disfrutar tanto”, concluyó Jardine.

Sigue leyendo:

–Óscar García asegura que Chivas es el “Real Madrid o Barcelona” de México

–Mauro Gerk es despedido como técnico del Querétaro

–Piojo Alvarado cuenta los detalles sobre la salida de Fernando Gago de Chivas