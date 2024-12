Carolina Sandoval hace nuevas acusaciones en contra de su expareja Nick Hernández

La presentadora venezolana Carolina Sandoval atraviesa un polémico divorcio con el padre de su hija, el empresario Nick Hernández. Recientemente la panelista del programa ‘Siéntese Quién Pueda’ acusó a su expareja de no permitirle usar eficientemente su tienda online.

“Tenemos que desconectar los productos que no se pueden enviar y si se deja activa la gente que compre algo de otra colección que no sea la colección premium, que es la única que podemos enviar porque lo manejan otros socios, podría generar un gran problema para la misma. Mi nombre me pertenece y ahora anda buscando problemas más serios”, compartió la venezolana en una historia en Instagram.

Según dijo a sus seguidores, es importante que su exesposo entregue los códigos de la página para poder desactivar los productos.

“La necesidad que tenemos de que los códigos de seguridad de mi página sean entregados para solamente poder desactivar los productos. Aquí lo único que necesitamos es desactivar los productos que por ahora no se estarán vendiendo”

En otra publicación la presentadora responsabilizó a Nick Hernández del bullying digital que ha recibido desde el anuncio de la separación. Según dijo Sandoval, los ataques iniciaron después de que el padre de su hija ejerció su derecho a réplica tras las primeras declaraciones de Sandoval.

“Esto les parecerá despecho y hasta algo infantil, pero más allá de todo lo que pueda estar sucediendo internamente en mi entorno familiar, el progenitor de esta belleza, el padre de mi hija menor, y su supuesto derecho a réplica publicado bajo los efectos de un sentimiento terrible de venganza han ocasionado el bullying digital más grande de todos estos días . Le ratifico, él a mi no me hizo nada, él se lo hizo a su propia sangre”, escribió la presentadora en un post en Instagram.

Carolina Sandoval acusó a su expareja de querer buscar atención “de la forma menos adecuada”. “Dios lo perdone y le dé sabiduría para que sus errores no los quiera resolver con comprar regalitos y paseos para dibujar sonrisas a medias haciendo como que nada pasó. Les recuerdo que tiene tres hijos y ahora resulta que a mi hija es a la que más ‘quiere y/o extraña’. Ha debido pensar en eso el día que prendió la cámara. Que Dios le pida cuentas por buscar atención de la forma menos adecuada”, dijo.

En una reciente transmisión en vivo Carolina Sandoval acusó a su expareja de ejercer violencia verbal hacia ella, su madre y su hija Barbara Camila. Aunque al principio lo negó, la conductora dejó abierta la posibilidad de que su expareja esté saliendo con alguien más.

Sigue leyendo: