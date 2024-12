Nick Hernández tomó drástica decisión en medio de su divorcio con Carolina Sandoval

El empresario Nick Hernández tomó una importante decisión en medio de la polémica que ha generado su divorcio con la presentadora venezolana Carolina Sandoval. Luego de que Sandoval regresó al programa ‘Siéntese Quién Pueda’, tras pasar unos días en España, la conductora habló sobre su divorcio y aprovechó el momento para aclarar algunas cosas sobre la situación.

Mientras Carolina Sandoval hablaba sobre su divorcio, su compañero Lucho Borrego le escribió a Nick Hernández para preguntarle si estaba dispuesto a dar su versión de los hechos.

Ante esto Nick Hernández respondió que no planea dar más declaraciones sobre esta situación que está atravesando con la madre de su hija. Asimismo señaló que seguir haciendo declaraciones lo aleja de su objetivo de arreglar la situación con su todavía esposa y su hija.

“En días pasados ya hice mi derecho a réplica y seguir haciendo declaraciones públicas creo que me aleja más de arreglar mi situación con mi bella Caro y al final la que paga las consecuencias es mi princesita, quien debe ser mi prioridad. He sido atacado por prensa, televisión, redes, afectando mi reputación injustificadamente, mi paz mental, y por mi hija no daré más declaraciones”, respondió Nick Hernández al panelista del programa.

Lucho Borrego leyó el mensaje en el programa a lo que Carolina Sandoval respondió que ella cree que Hernández no la está pasando bien.

“Yo creo, y lo digo desde lo más profundo de mi corazón, que Nick no la está pasando bien”, dijo.

La presentadora aseguró que las malas decisiones económicas generaron múltiples deudas por lo que considera que esta situación tiene a Nick Hernández deprimido.

“Yo creo que todo lo que él ha hecho en los últimos días es a propósito del estrés que generan las múltiples deudas que se generaron por decisiones que por eso es que estamos vendiendo la casa. Yo creo que Nick está deprimido, yo creo que las personas que lo han estado pinchando para que hiciera esto. Él no es una persona así”.

En una transmisión en vivo, Nick Hernández acusó a Carolina Sandoval de tomar decisiones financieras erróneas y que esa fue la causa del divorcio. Algo que la presentadora de Siéntese Quién Pueda negó.

Sigue leyendo: