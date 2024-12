Cazzu vuelve a música tras su polémica ruptura con Christian Nodal

La cantante argentina Cazzu volverá a la música tras la polémica ruptura que tuvo con el padre de su hija, el cantante mexicano Christian Nodal. Fue su mejor amiga, la cantante La Joaqui, quien adelantó los planes de ‘La Jefa’.

En una conversación con ‘Sale el Sol’ destacó el buen estado emocional en el que se encuentra Julietta Cazzuchelli, nombre de pila de Cazzu.

“No, ella está perfecta, haciendo música, siendo madre. Como toda mujer, hermosa y fuerte. Ella está muy bien, como siempre. Una madraza, trabajando, cantando, cuidando a su bebé”, dijo La Joaqui.

La Joaqui destacó la importancia de hablar sobre la música en la que está trabajando su amiga y no de otros asuntos polémicos. “Yo creo que es tan simple como que somos amigas y la vida es la vida misma. Y yo solo la estoy acompañando en su vuelta musical, que eso es lo que importa, que vuelva la música con música hermosa, así que vamos a hablar de eso, que es lo que realmente importa”, agregó.

La artista aseguró que prefiere no opinar ni hablar mal de nadie, esto ante los cuestionamientos sobre el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, el cual ocurrió apenas dos meses después de la ruptura de Nodal con Cazzu, lo que inició rumores de una infidelidad por parte del mexicano.

“Con todo el respeto del mundo, soy una persona que no habla mal de nadie, no me meto en los temas de nadie. Lo único que te puedo decir es que yo tengo una mejor amiga, que es una increíble mamá, que está por sacar música hermosa, así que esperen sus proyectos a seguir. Si quieren apoyarla, escuchen su música”, continuó.

Con respecto a su relación con Cazzu, La Joaqui dijo que la ‘Nena Trampa’ es “su alma gemela” y destacó sus virtudes y empatía con otras mujeres.

“Sí, ni hablar. Es sin duda mi alma gemela. De todas las maneras habidas y por haber de un alma gemela, por algo es mi alma gemela, la quiero, la amo mucho. Y así como es conmigo, es con todas las mujeres, porque es una mujer empática, que milita por nosotras siempre, que hace música para nosotras, así que todas cosas lindas. No hay tal crisis, es todo hermoso”, concluyó.

Sigue leyendo: