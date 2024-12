La abogada Alina Habba es nombrada por Trump como asesora presidencial

El presidente electo Donald Trump anunció a través de su red social que la abogada Alina Habba, quien es uno de sus defensores en el caso de dinero para silenciar a sospechosos en Nueva York, será nombrada como asesora del presidente.

Alina Habba, de 40 años, forma parte del equipo legal de Trump y también se desempeñó como su portavoz legal, ahora se integrará al gabinete del presidente electo.

Cabe destacar que la abogada, originaria de New Jersey, ha estado junto a Trump desde la elección en su club de Florida, Mar-a-Lago, publicó The Associated Press.

“Apoyándome en numeroso juicios”

“Ella ha sido inquebrantable en su lealtad e inigualable en su determinación, apoyándome en numerosos ‘juicios’, batallas e incontables días en la Corte”, publicó Trump en su red social Truth Social.

También añadió: “Pocos entienden la utilización del sistema de ‘injusticia’ como arma mejor que Alina”.

Por su parte, la abogada señaló que esta nominación se trata de un honor, pues servirá al presidente electo y a la ciudadanía.

“Es un honor de mi vida servir al 45º y 47º presidente y al pueblo estadunidense”, afirmó en un post en X.

Trump se convirtió en el primer expresidente estadounidense en ser condenado por delitos graves. En mayo, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de los 34 cargos en un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016 a través de un pago de dinero para silenciar a un actor porno que dijo que ambos habían tenido relaciones sexuales.

Trump también anunció que traerá de regreso a su exmiembro del personal Michael Anton, para que se desempeñe como director de planificación de políticas en el Departamento de Estado. Anton se desempeñó como portavoz del Consejo de Seguridad Nacional entre 2017 y 2018.

¿Quién es Alina Habba?

Alina Saad Habba nació en Summit, Nueva Jersey en 1984. Sus padres emigraron de Irak a los Estados Unidos a principios de la década de los ochenta, para escapar de la persecución en su país de origen.

Habba se graduó de la secundaria Kent Place en 2002 y se graduó de la Universidad de Lehigh de la licenciatura en ciencias políticas. En 2010, se graduó del doctorado en jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Commonwealth de la Universidad Widener.

En 2019, Habba se unió al Trump National Golf Club Bedminster en Nueva Jersey. En septiembre de 2021, Trump la contrató como parte de su equipo legal, reemplazando a varios abogados que habían trabajado para él durante muchos años, pero que habían retirado sus servicios.

Alina Habba estuvo al frente de varios casos en los que se ha visto involucrado el presidente electo.

Con información de AP

