NYC expande programa de pasantías pagadas para estudiantes de secundaria

El programa de mentoría, pasantías pagadas y desarrollo profesional para estudiantes de secundaria de la ciudad de Nueva York, se expande a 36 escuelas adicionales y alcanzará a 15,000 nuevos estudiantes.

Se trata del plan FutureReadyNYC, (FRNYC) que se lanzó el año pasado en alianza con la Universidad de la Ciudad de Nueva (CUNY), Northwell Health y Google. Ahora esta estrategia de profesionalización está recibiendo una inyección de $53 millones del presupuesto municipal.

Esto significa que más estudiantes de secundaria tendrán experiencias del mundo real, que incluyen instrucción relacionada con la carrera, créditos y credenciales universitarias anticipadas, asesoramiento, educación financiera y aprendizaje basado en el trabajo, incluida al menos una experiencia paga antes de que los estudiantes de los planteles públicos de la Gran Manzana, que participen en el programa, se gradúen.

Este lunes, portavoces del gobierno municipal anunciaron oportunidades en las profesiones de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y descarbonización, así como servicios humanos y sociales.

El acceso a estos conocimientos profesionales, brindará a los estudiantes la oportunidad de explorar carreras del siglo XXI a través de cursos alineados con la industria y aprendizaje basado en el trabajo, al tiempo que amplían estas oportunidades vitales a más estudiantes.

“Estamos conectando a nuestros estudiantes con carreras bien remuneradas. Este anuncio no es más que una ampliación importante de oportunidades”, expresó el alcalde Eric Adams.

Empleos de economía verde

El nuevo programa de HVAC y descarbonización creará una diversa fuente de talentos que reforzará el esfuerzo más amplio de la ciudad de Nueva York, por ser un líder mundial en la acción climática y la sostenibilidad. Se proyecta la creación de 230,000 “empleos de economía verde” para 2030.

Las secuencias de cursos del programa de HVAC y descarbonización incluyen seguridad en la construcción, aplicaciones eléctricas y mecánicas, instalación y mantenimiento, y descarbonización de edificios.

Por su parte, la Canciller de Escuelas Públicas Melissa Aviles-Ramos indica que no solo están preparando a más estudiantes para trabajos, sino que los “están empoderando para liderar en las industrias que definirán el futuro de nuestra ciudad”.

A través del programa piloto de FRNYC los participantes recibieron apoyo para una planificación universitaria y profesional personalizada, para garantizar una transición exitosa a la universidad o carreras que brinden salarios que sustenten a la familia.

Las escuelas y los educadores reciben financiación para desarrollar trayectorias alineadas con el mercado laboral y se analizan oportunidades para que los alumnos aprendan sobre cómo el aprendizaje conectado con la carrera profesional, puede funcionar mejor en las escuelas de la ciudad de Nueva York.

Inclusión en el mundo laboral

En 2023, el alcalde Adams anunció otro plan de acción para adultos jóvenes de $600 millones, ‘Caminos hacia una economía inclusiva: un plan de acción para el éxito profesional de los adultos jóvenes’, que se centra específicamente en abordar décadas de disparidades laborales, con estrategias para crear programas que incorporen la preparación profesional, el aprendizaje basado en el trabajo y los aprendizajes en su diseño.

La administración de Adams también ha ampliado los programas Empleo Joven de Verano (Summer Youth Employment) y Summer Rising para llegar a una cifra récord de más de 100,000 jóvenes, y a través del programa Career Readiness and Modern Youth Apprenticeship con New York City Jobs Council y CareerWise New York.

A la fecha la Ciudad ha colocado a más de 500 estudiantes de las escuelas públicas en planes de aprendizaje laboral y ha despejado su camino profesional.

En el año fiscal 2024, la ciudad también financió más de 11, 000 pasantías o aprendizajes para estudiantes de secundaria durante el año académico, tanto a través de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York como del programa Work, Learn and Grow del Departamento de Desarrollo Juvenil y Comunitario de la Ciudad de Nueva York.

Expansión para FRNYC:

15,000 alumnos de escuelas secundarias públicas de NYC se unirán al programa.

35 nuevos planteles se adicionarán al plan FRNYC.