Todo sobre Emilia Pérez: ¿Dónde ver la película de Selena Gomez criticada por Eugenio Derbez?

Durante las últimas semanas, la película ‘Emilia Pérez’, ha causado gran revuelo en las redes sociales debido a la trama que se maneja en la cinta, pero también tras las críticas de Eugenio Derbez al papel que interpreta Selena Gomez en dicha producción.

Por ser una producción francesa, la cinta fue estrenada en Francia el pasado 28 de agosto de 2024. Luego del éxito en el país europeo, la película fue llevada a las plataformas streaming donde el público en general podrá disfrutarla.

¿Dónde y cuándo se estrena ‘Emilia Pérez’?

‘Emilia Pérez’, película protagonizada por un tremendo elenco estelar como lo es Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gómez y Edgar Ramírez, está disponible en Netflix en Estados Unidos desde mediados del mes de noviembre de este año. Mientras que Latinoamérica espera estrenarse en cine para principios del próximo año 2025.

¿De qué trata ‘Emilia Pérez’?

‘Emilia Pérez’ estuvo dirigida por el francés Jacques Audiard y es un innovador musical queer que aborda temas de gran relevancia como lo es la violencia en México, el feminicidio y el narcotráfico en dicho país.

La cinta se centra en el narcotraficante mexicano Juan “Manitas” Del Monte, el cual quiere dejar atrás su antigua vida y desaparecer de la faz de la tierra convirtiéndose en la mujer que siempre ha deseado ser. Adoptando el nombre de Emilia Pérez, interpretado por Karla Sofía Gascón.

Para lograr su transición de hombre a mujer, el personaje contrata a una abogada de gran renombre llamada Rita (Zoe Saldaña), que le ayudará en su cometido. Todo esto sucede ante la inédita mirada de su esposa Jessi, interpretada por Selena Gómez.

La producción no solo muestra el oscuro mundo del narcotráfico y la transformación personal de “Manitas” en Emilia, sino que también refleja la lucha de las mujeres en un entorno dominado por la violencia y el crimen organizado.

Adriana Paz, Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana, Selena Gómez y Edgar Ramírez en el estreno de ‘Emilia Pérez’ el lunes 21 de octubre de 2024 en el Teatro Egipcio de Los Ángeles. Crédito: Jordan Strauss | AP

Los números musicales de ‘Emilia Pérez’ son todos en español, algo que tiene sentido viendo el reparto escogido para la película, ya que los papeles principales y secundarios de la cinta han sido interpretados por mujeres hispanoamericanas o con parte de su trayectoria allí.

Por una parte, están Zoe Saldaña y Selena Gómez, quienes son estadounidenses de nacimiento, pero con ascendencia latina. Mientras que Karla Sofía Gascón es española y ha trabajado durante casi toda su carrera en México.

¿Por qué ‘Emilia Pérez’ ha causado polémica en redes?

Aunque la película no está disponible para todos, algunas figuras públicas ya han tenido la dicha de ver la cinta. Tal fue el caso de Eugenio Derbez, quien fue invitado en el pódcast de Gaby Meza y expresó su opinión sobre la actuación de Selena Gomez en ‘Emilia Pérez’.

Allí, el actor mexicano usó la palabra “indefendible” para referirse al español que usó la actriz en la cinta, señalando además que nadie se ha atrevido a decir algo sobre la actuación de Gómez, puesto que donde ha sido juzgada la película no entienden muy bien el castellano y no comprenderían lo que está mal en la intérprete.

Eugenio Derbez causó polémica al criticar a Selena Gomez en su interpretación para ‘Emilia Pérez’. Crédito: Chris Pizzello | Shutterstock

“Yo decía: no puedo creer que nadie esté hablando de eso. Y además siento que, por ejemplo, en Cannes donde le dieron un premio y en Estados Unidos que nadie ha hablado de eso porque no hablan español. No se están dando cuenta. Yo creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada y no hablan español”, comentó Derbez.

Tras sus palabras, la misma Selena Gómez respondió, asegurando que, si bien respeta la opinión del mexicano, hizo lo mejor que pudo para que sus diálogos en español lograran entenderse y llegar al público hispano.

‘Emilia Pérez’ es la película más nominada de los Golden Globes 2025

Este lunes 9 de diciembre, la academia de los Golden Globes anunció la lista completa de los nominados para la ceremonia que se llevará a cabo el 5 de enero de 2025 y, pese a las críticas, ‘Emilia Pérez’ se convirtió en la cinta más nominada.

La película de Jacques Audiard recibió 10 nominaciones, en las que se encuentran Mejor película musical o comedia, Mejor director, Mejor actriz para Karla Sofía Gascón y dos a Mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña y Selena Gómez.

La cinta fue estrenada en el Festival de Cannes en Francia el pasado mes de mayo y allí, no solo recibió la ovación del público presente, sino también un premio del jurado y el galardón de Mejor actriz femenina para Gascón.

