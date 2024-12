Belinda sale en defensa de Selena Gomez tras opinión de Eugenio Derbez

La estadounidense Selena Gomez se convirtió en el centro de la controversia tras las críticas del comediante Eugenio Derbez respecto a su actuación en la película “Emilia Pérez”. Sin embargo, en medio de este torbellino, la actriz ha encontrado apoyo en figuras destacadas del medio, como Belinda, quien ha salido en defensa de la intérprete.

Belinda expresó su descontento hacia la manera en que Derbez y la anfitriona del pódcast que lo recibió se refirieron a Gomez. Con un tono directo y firme, la cantante no solo lamentó las críticas, sino que también ofreció sus felicitaciones a Selena por su desempeño en la película, que cuenta con un elenco notable que incluye a Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Adriana Paz.

“Yo casi nunca opino, no hablo de nada, y mucho menos de nadie, pero acabo de ver este video y me parece lamentable que se expresen con esa frialdad del trabajo y el esfuerzo de una mujer talentosa y admirable como @selenagomez. Hay que ser un poco más empático con los comentarios que se hacen, que puedan dañar los sentimientos de las personas y se deberían de cuidar más las palabras. Ojalá las redes sociales se utilizaran para críticas constructivas y no destructivas”, escribió en Instagram.

El apoyo de Belinda a Gomez plantea un debate importante sobre la crítica en el mundo del entretenimiento. En su mensaje, hizo un llamado a la empatía, enfatizando que la opinión negativa puede tener repercusiones serias en la vida y carrera de una persona. La crítica constructiva es esencial para el crecimiento artístico, pero es vital que esta se exprese con respeto y consideración, evitando dañar la imagen de los artistas.

“@selenagomez a lo mejor no te llega este mensaje, pero felicidades por todo lo que has logrado en tu carrera. Somos miles de millones de personas lo que amamos todo lo que haces. You are a queen!”, añadió.

La respuesta de Belinda también se destaca en un contexto donde las plataformas digitales amplifican tanto el apoyo como las críticas. La rápida difusión de las declaraciones de Derbez y la posterior disculpa pública que emitió reflejan la responsabilidad que asumen los personajes públicos al opinar sobre el trabajo de otros.

