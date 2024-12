Carolina Sandoval, en medio de su divorcio, está preparándose para publicar un nuevo libro

Tras un fin de año difícil por todo el escándalo de su divorcio de Nick Hernández, Carolina Sandoval “La Venenosa” hace balance y aprende de las experiencias para enfrentar una nueva etapa, donde la presentadora de “Siéntese Quién Pueda” (Univision) busca hacer cosas que le llenen el alma, como escribir un libro.

“Estar desinflamado te hace estar bien para recibir cualquier cosa”

¿Qué aprendiste este año?

En esta vida todo es como las olas del mar, van y vienen, y el aprendizaje es exactamente ése, que lo bueno y lo que llaman malo, que para mí es desafío, menos malo, queda como para que tú tengas un buen capítulo, como la Casa de Papel… continuará, quinta temporada, ¡jajaja!

¿Cuáles son tus metas para el 2025?

Tú sabes que yo todos los años digo… Por lo menos el año pasado me planteé hacer mucha más actividad física. Este año se basó en mucho ejercicio, pero no ejercicio nada más para el cuerpo sino el ejercicio más importante, el que te mueve todo lo del cuerpo (la mente). Quiero seguir haciendo mucho ejercicio, meditando, y quiero volver a escribir, quiero sacar mi tercer libro.

“Este año no tuve tiempo, gracias a Dios, pero hay que sacar el tiempo para las cosas que me llenan el alma. No sé por dónde lo voy a sacar, pero yo creo que más tiene que ver con el tema de la alimentación. El tema de estar desinflamado te hace estar como en muy buenas condiciones para recibir cualquier cosa, evento inesperado”, concluyó “La Venenosa”.

Entonces, ¿será un libro de alimentación?

Sabes que me gustaría porque lo de la papaya no se ha terminado. Lo que pasa es que ha perdido, como quien dice, relevancia, porque mi vida es como una película que cada episodio o cada escena supera la anterior. Creo que quiero seguir hablando de lo que fue el cambio de alimentación en mi vida, yo creo que por ahí va. Estamos estudiando por dónde va a ser el tema.

