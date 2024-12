James Toney lanza dura crítica contra Mike Tyson: “Le faltó respeto al boxeo”

El antiguo campeón mundial de los pesos súper medianos y crucero, James Toney, lanzó unas contundentes declaraciones en las que aseguraba que Mike Tyson le había faltado al respeto al boxeo internacional luego del combate que protagonizó contra el youtuber estadounidense Jake Paul en la ciudad de Arlington; encuentro en el que terminó siendo derrotado por un hombre 30 años menor que él en su regreso a los cuadriláteros.

Estas declaraciones las realizó Toney durante una publicación en secondsout.com, donde se olvidó un poco de las críticas que recibió Jake Paul por parte de todos los amantes del pugilismo mundial y se descargó contra Mike Tyson, quien a sus 58 años decidió tomar nuevamente los guantes para prestarse a entre enfrentamiento en el que terminó siendo superado por los ocho asaltos.

“Quiero mucho a Mike, pero Mike sabe que es mejor que esa mierd*. Mike le faltó al respeto al deporte. Jake Paul le faltó el respeto al deporte al hacer lo que hicieron. ¿Qué clase de mierd* es esa?”, expresó el otrora peleador.

El antiguo campeón mundial sostuvo que no le gustó nada de lo que vio en el enfrentamiento entre Jake Paul y Mike Tyson al considerar que parecía algo previamente acordado entre ambos peleadores debido a que no se enfrentaron con la intensidad habitual de una pelea profesional.

“A Mike se le está pagando dinero extra y Jake Paul tiene ese añadido de celebridad. Hicieron algún tipo de acuerdo, alguna mierd* de esa. Me di cuenta desde qué salió al ring”, agregó Toney en sus declaraciones.

“Jódete Jake Paul. Es un asco. Es basura. Está destruyendo el deporte del boxeo, punto. No se mete conmigo porque todo el mundo sabe que no juego. Me tomo mi oficio en serio, me encanta el boxeo. El boxeo es mi mundo”, concluyó James Toney al catalogar lo realizado por Jake Paul como algo que daña el deporte profesional.

