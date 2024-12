Los 50: Robbie Mora es el ganador de la segunda temporada

Robbie Mora es el ganador de la segunda temporada de “Los 50”, lo que lo hizo acreedor de el gran premio en efectivo de $327,860 que fue acumulando a lo largo de la temporada.

La ceremonia final fue conducida por Jacqueline Bracamontes, fue ahí en donde Mora se enteró de su primer lugar. El resto de lugares quedó conformado de la siguiente manera: Roberto Valdez como el segundo finalista, Nahomi Mejía tercera finalista, Paola Villalobos cuarta finalista y Miguel Arce quinto finalista.

Es importante señalar que tras la eliminación de Fabián Ríos, el público estaba claro que en su votación querrían favorecer únicamente a Robbie Mora.

Al final del evento de tres horas que contó con familiares, finalistas y jugadores, también se anunció a Juana Zambrano de California como la afortunada fanática ganadora de los $50,000 por elegir a su jugador favorito a través de Los 50 Zona Fans.

Robbie se coronó como el gran ganador de la segunda temporada de “Los 50”. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Telemundo

Vale recordar que el público de Telemundo conoció a Mora en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, el reality que rompió récord de audiencia, diariamente. Pero Mora también ha participado en otros realities como “Acapulco Shore” y “Resistiré”.

El público de Telemundo conectó con Robbie porque pese a que el reality es uno de los más difíciles por las maquinaciones del León, que no tiene apego con nadie, Mora logró mostrarse vulnerable no sólo en temas de amor, sino de amistad y convivencia. También demostró tener lealtad y no sin reparos conquistó los retos físicos más complicados de esta competencia, demostrando ser uno de los famosos más completos, para este reto, en esta segunda temporada.

