“Esto me motiva para seguir creciendo”: Salomón Rondón sobre su nominación al premio The Best

Desde su llegada a Pachuca en enero de 2024 Salomón Rondón ha destacado como la estrella del club mexicano. En total son 25 goles en 44 encuentros con su club, siendo clave para que los Tuzos ganaran la Liga de Campeones de Concacaf.

Este increíble rendimiento a sus 35 años le valió para que la FIFA lo nominara a los premios The Best de la temporada como mejor delantero. Compartiendo categoría junto a jugadores de élite como Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Vinícius Jr.

Para el experimentado delantero venezolano esta nominación lo llena de orgullo y sin duda lo motiva para seguir creciendo como futbolista. “Estoy disfrutando al máximo del momento, y creo que eso se refleja en la nominación al premio The Best”, comentó Salo en la previa del encuentro entre Pachuca y Botafogo por la Copa Intercontinental.

“Ahora tengo la recompensa de esta nominación al premio The Best, como antes tuve otros reconocimientos por los éxitos en la ConcaChampions, la Liga MX y en la Copa América”, completó.

Salomón Rondón es el capitán y máximo goleador histórico de la Vinotinto. Crédito: AP

A pesar de sus 35 años Rondón sigue dando el máximo en el campo y se nota al tener como resultado uno de los mejores delanteros de la Liga MX en la actualidad.

“Es verdad que llevo dos años sin parar, y eso a mi edad puede sorprender. Pero es que mis ganas de jugar y ganar siguen intactas, y eso se traslada a la cancha. Caí con el pie derecho en Pachuca, estoy muy agradecido, y como siempre he hecho, he dado el máximo”, recalcó Salo

“Esto me motiva para seguir creciendo, me hace sentir orgulloso y agradecido por todos mis compañeros y la gente que me rodea tanto en mi equipo como en mi selección”, cerró el máximo goleador de la selección de Venezuela.

Ahora Rondón se enfrentará al Botafogo, campeón de la Copa Libertadores, en el primer duelo de la Copa Intercontinental. En la que el equipo mexicano buscará llegar a la gran final para sumar otro título internacional.

Sigue leyendo:

EE.UU. sería anfitrión del Mundial de Clubes 2029, según reportes

FIFA reveló el calendario completo para el Mundial de Clubes

Ronaldo Nazario habló sobre la Liga MX de cara al Mundial de Clubes