Hallan notas de Luigi Mangione sobre Unabomber y posibles motivos del crimen de Brian Thompson en Nueva York

Un cuaderno recuperado cuando el presunto asesino Luigi Mangione fue arrestado en Pensilvania detalla su plan para matar a Brian Thompson, director ejecutivo (CEO) de la mayor aseguradora privada de salud del país, UnitedHeathcare, durante la reunión de inversores de la compañía en Nueva York.

En las notas Mangione describe ese reunión como una conferencia de “bean counter” (“contador de frijoles”), dijeron dos fuentes policiales al Daily News. Esa expresión refiere en inglés a una persona, normalmente un contable o burócrata, que se percibe como alguien que pone un énfasis excesivo en controlar los gastos y los presupuestos.

Al ser detenido el lunes Mangione estaba en posesión de una pistola fantasma, municiones y un silenciador, y un manifiesto escrito a mano en un cuaderno donde criticaba a las empresas de atención médica.

“Pensó que dispararle a un CEO era mejor que intentar hacer estallar una bomba porque no quería herir a nadie que él sintiera que no lo merecía”, dijo una de las fuentes. No estaba claro si el cuaderno, reportado primero por CNN, menciona a Thompson por su nombre.

“¿Qué haces? Atacas al CEO en la convención anual de contadores de frijoles parasitarios. Es un objetivo, preciso y no arriesga a inocentes”, escribió Mangione en su cuaderno sobre su plan, según The New York Times.

El cuaderno espiral también incluye listas de tareas por hacer en el período previo al asesinato, así como reflexiones que justifican sus planes. En un pasaje escribe sobre “Unabomber”, Ted Kaczynski, quien entre 1978 y 1995 mató a tres personas e hirió a 22 con bombas caseras enviadas por correo a científicos y ejecutivos, como partidario de “la necesidad de una acción unilateral para llamar la atención sobre las acciones abusivas de las corporaciones”.

El sospechoso de 26 años escribió sobre Kaczynski y habló de él con un escritor en Inglaterra la pasada primavera. El escritor, Gurwinder Bhogal, dijo que el sospechoso había mencionado la atención sanitaria sólo brevemente, quejándose de que era demasiado cara en Estados Unidos y dijo que por el contrario admiraba el sistema nacional de salud de Gran Bretaña.

Mangione había publicado sobre sus problemas de salud en redes sociales. En Reddit describió problemas de espalda. Algunas de sus publicaciones aparecieron en una comunidad de Reddit sobre la espondilolistesis, una afección a veces dolorosa que ocurre cuando una vértebra de la columna se desalinea.

Pero el dolor de columna no era su único problema. A veces escribió sobre la “niebla mental”, que según dijo se volvió tan preocupante durante sus años universitarios que estudiar le era difícil. Dijo que los médicos no podían averiguar qué la estaba causando, destacó The New York Times.

Sólo mencionó una vez la cobertura del seguro. Dijo en Reddit que Blue Cross Blue Shield había cubierto una prueba para el síndrome del intestino irritable en 2018. Eso habría sido cuando era estudiante en la Universidad de Pensilvania, donde luego se graduó en 2020 con una licenciatura y una maestría en ingeniería.

Mangione es graduado de la Ivy League, especializado en ciencias de la computación y de la información en una maestría simultánea, y pertenece a una prominente familia de bienes raíces de Maryland. Mientras los investigadores siguen juntando las piezas de un posible motivo para el asesinato a sangre fría, se ha sabido que el joven había perdido contacto con sus seres queridos en las semanas previas al tiroteo.

Fue reportado como desaparecido por su madre el mes pasado, después de que perdió contacto con ellos tras una reciente cirugía de espalda realizada en una fecha y lugar no especificados, destacó New York Post. La noche del lunes, horas después de su arresto, la familia Mangione emitió un comunicado diciendo que estaba “conmocionada y devastada” por los cargos de homicidio en su contra.

La mañana del lunes el joven fue detenido en un establecimiento McDonald’s en Altoona (Pensilvania), después de que un empleado del restaurante de comida rápida lo reconociera como el posible pistolero buscado por el tiroteo de la semana pasada afuera de un hotel de Manhattan (NYC).

Más tarde fue acusado de matar a balazos afuera del hotel Hilton Manhattan a Thompson el miércoles 4 de diciembre. El FBI lo buscaba en todo el país ofreciendo $50,000 dólares de recompensa y la policía de Nueva York (NYPD) $10,000.

Thompson, de 50 años, tenía dos hijos adolescentes. Se graduó en la Universidad de Iowa, vivía en Minnesota y estaba en viaje de trabajo en Nueva York, donde fue baleado a las 6:40 a.m. del miércoles 4 de diciembre. Era una figura destacada en el sector de la salud en Estados Unidos. Desde abril de 2021 lideraba UnitedHealthcare, la mayor aseguradora privada de salud del país y una división clave de UnitedHealth Group, que se ubica en el 5to lugar en la lista Fortune 500. Antes de asumir como CEO, dirigió los programas gubernamentales de la compañía, incluyendo Medicare y Medicaid, consolidando la posición de la empresa en servicios esenciales para millones de ciudadanos, resumió Infobae.

Se espera que Mangione sea extraditado para ser juzgado en Nueva York. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

