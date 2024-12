Jorge Ramos anunció la fecha de su último noticiero en Univision

Jorge Ramos ha anunciado recientemente su salida definitiva de Univision, la cadena que lo vio crecer y que ocupó el centro de su carrera durante casi cuatro décadas. La revelación fue compartida a través de un video en sus redes sociales, donde dijo que su último día como presentador del Noticiero será este viernes 13 de diciembre, marcando así el final de un ciclo que ha sido fundamental para la comunidad hispana en Estados Unidos y más allá.

La ruptura entre Ramos y Univision se dio tras la decisión de no renovar su contrato, el cual estaba próximo a vencer. Aunque los motivos específicos de esta separación no han sido del todo esclarecidos, se especula que las diferencias editoriales que surgieron entre el periodista y la cadena jugaron un papel importante. El giro que ha tomado Univision en su enfoque informativo podría no haber sido del agrado de Ramos.

“Este viernes es mi último noticiero en Univision luego de 38 años. Y el domingo se transmite el último episodio de ‘Al Punto’ tras 17 años. Puro agradecimiento“, fueron las palabras que escribió en un emotivo recorrido de su carrera profesional.

Durante su tiempo en Univision, Ramos se ha destacado por su compromiso con el periodismo riguroso y su defensa de los derechos de la comunidad hispana. Su estilo directo y su capacidad para abordar temas difíciles lo han convertido en una figura respetada, no solo en el ámbito de la comunicación, sino también en la esfera política.

La incertidumbre sobre cuál será su próximo paso añade un componente intrigante a la noticia de su salida. Existen múltiples posibilidades: algunos especulan que podría unirse a Telemundo, mientras que otros sugieren que podría optar por un merecido descanso o incluso iniciar su propio proyecto, siguiendo el ejemplo de otros periodistas que han dejado los medios tradicionales para explorar nuevas vías de comunicación.

A medida que se acerca su último día en el aire, los seguidores de Jorge Ramos reflexionan sobre su legado en Univision. Su partida marcará un antes y un después en la programación de la cadena, y es difícil imaginar la emisión del Noticiero Univision sin su presencia carismática y profesionalismo. Sin embargo, su influencia en el periodismo hispano seguirá presente, independientemente del camino que decida tomar.

Sigue leyendo:

· Chiquinquirá Delgado se dirige a Jorge Ramos por salir de Univision

· Hija de Jorge Ramos le dedica conmovedor mensaje a su padre

· Jorge Ramos habló del motivo de su salida de Univision