Thalía García dice que ahora debe enfrentar la parte más “difícil”

Thalí García enfrenta la pérdida del padre de su hija mayor, Gabriel Romero, quien falleció recientemente. La actriz mexicana, reconocida por su participación en la cuarta temporada del reality show La casa de los famosos, ha compartido su tristeza y gratitud a través de las redes sociales, donde agradeció el apoyo incondicional que ha recibido en este momento tan complicado.

“Aunque parecería que la pesadilla que comenzó hace unas semanas ya llegó a su fin, ahora viene la parte más difícil: aprender a vivir la vida sin uno de los pilares de nuestra familia. Poco a poco iremos respondiendo mensajes, no es personal si te leemos y no respondemos, en este momento no tenemos cabeza más que para consolar a nuestros hijos e intentar sobrellevar los hechos”, escribió en un comunicado subido a las historias de Instagram.

El vínculo entre Thalí y Gabriel Romero comenzó en el año 2014, cuando se unieron en matrimonio. Sin embargo, su relación no perduró y optaron por el divorcio a principios de 2016. A pesar de la separación, ambos mantuvieron una amistad sólida, lo que denota una madurez emocional y un compromiso compartido con su familia. La actriz ha relatado en varias ocasiones que quedó embarazada un año después de haberse casado.

La historia de amor entre Thalí y Gabriel no se cerró con su separación; al contrario, ambos continuaron apoyándose mutuamente en sus vidas. Este apoyo es evidente en el hecho de que él fue elegido como el padrino del hijo que la actriz tuvo posteriormente con su actual esposo, Felipe Aguilar. Esta decisión subraya la importancia de la familia y el cariño que todavía existe entre ellos, a pesar de las circunstancias que llevaron a no seguir.

En el caso de Thalí y su familia, esta situación añade un peso adicional a su lucha emocional. La actriz ha tenido que lidiar con el luto mientras cría a sus hijos y apoya a su familia en un momento tan complicado. Las redes sociales se han convertido en un medio efectivo para expresar sus sentimientos, buscando así consuelo y apoyo público en una sociedad cada vez más conectada.

