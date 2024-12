De vender drogas y vivir en la calle a ser multimillonario: la historia del prometido de Selena Gómez

El pasado miércoles 11 de diciembre, Selena Gómez emocionó a sus miles de fanáticos en las redes sociales, al anunciar que se había comprometido con su actual novio, Benny Blanco, con quien mantiene un romance desde hace un tiempo y que confirmó a finales del 2023.

La relación de ambas estrellas de la música impactó a todos, sobre todo por la amistad que existía entre el productor musical y Justin Bieber, expareja de Gómez. Ahora que están comprometidos y más enamorados que nunca, la vida de Benny se ha vuelto foco de atención para los fans de la cantante, sobre todo porque antes de alcanzar la fama, pasó por oscuros momentos.

Los inicios difíciles de Benny Blanco

Mucho antes de alcanzar el éxito que hoy goza, Benjamin Joseph Levin , nombre real de Benny Blanco, enfrentó numerosos desafíos. Desde temprana edad, soñaba con dedicarse a la música, pero las limitaciones económicas de su familia dificultaron su acceso a una educación formal en este ámbito.

Cuando tenía tan solo 9 años de edad, el músico ganó un concurso estatal que le permitió visitar un estudio de grabación, experiencia que lo marcó profundamente y determinó su camino en la industria.

A través de la ya extinta red social MySpace, Blanco creó una cuenta para contactar a figuras influyentes de la música, lo que más tarde lo llevó a colaborar con artistas emergentes, produciendo sus primeras canciones y demos.

Benny Blanco tuvo que enfrentar varios desafíos oscuros para llegar al gran éxito que tiene hoy. Crédito: Shutterstock

Al cumplir 17 años de edad, dejó todo atrás para perseguir sus sueños y con escasos recursos, viajó por varias zonas de Estados Unidos intentando conectar con profesionales de las discográficas para que escucharan su trabajo.

En el pódcast ‘And The Writer Is…’, Benny confesó que llegó a dormir en la calle porque no tenía dinero para alojarse en algún sitio. “No tenía contactos ni dónde dormir. Dormía en estacionamientos de McDonald’s, como el de Times Square”, señaló.

Por otra parte, el productor comentó que su acenso no fue fácil y sus padres jugaron un papel importante en su carrera, pues hicieron todo lo posible para reunir dinero y que él pudiera estudiar ingeniería en sonido. Sin embargo, los gastos eran tan altos que frecuentemente no tenía dinero para comer.

En medio de esta precariedad, Benny reveló que recurrió a la venta de sustancias ilegales en la ciudad de Nueva York, un capítulo oscuro que finalmente superó gracias a su perseverancia y sin dejar de lado su gran sueño en la música.

Una reunión con el reconocido productor Disco D marcó un punto de inflexión en su carrera. Blanco demostró su talento, ganándose oportunidades que lo llevaron a colaborar con artistas como Calvin Harris, Kanye West y BTS. Su capacidad creativa lo ha convertido en responsable de éxitos como ‘Diamonds’ de Rihanna, ‘I Kissed a Girl’ de Katy Perry, ‘Moves Like Jagger’ de Maroon 5, ‘Señorita’ de Shawn Mendes y Camila Cabello, y ‘Circus’ de Britney Spears.

Una relación fortalecida por el amor

Antes de su romance con Selena Gómez, Benny Blanco ya había trabajado con la cantante y actriz en canciones como ‘I Can’t Get Enough’, ‘Same Old Love’ y ‘Good For You’, sin imaginar que años después formarían una pareja sentimental, pese a los comentarios negativos.

Selena Gomez y Benny Blanco han mantenido su relación en privado. Crédito: Danny Moloshok | AP

Selena ha compartido varios momentos con Benny en sus redes sociales, dejan entre ver el amor que se tienen, además de sus apariciones en alfombras rojas. Ambos han tratado de mantener su romance en privado, un tip que han usado muchos famosos para resguardar su relación.

