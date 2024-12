NFL elige a Mariah Carey para show previo antes de los partidos navideños que transmitirá Netflix

Parece que la NFL se ha preocupado mucho por los ‘performance’ de los partidos navideños de esta temporada. El show previo al encuentro entre Kansas City Chiefs vs. Pittsburgh Steelers y Houston Texas vs. Baltimore Ravens lo celebrará la cantante Mariah Carey.

Carey, una de las artistas más cotizadas en Navidad por su famoso tema de “All I Want For Christmas Is You”, interpretará la pieza previo al encuentro entre Chiefs vs. Steelers a la 1 p.m. ET y Baltimore Ravens vs. Houston Texans a las 4:30 p.m. ET.

El anuncio se conoció oficialmente este jueves en un post conjunto entre Netflix, que transmitirá los shows y los partidos en su plataforma, y la NFL. Fue a través de un video donde se va a Carey decir: “esta Navidad, todos cumplimos nuestros deseos”.

“¡No es Navidad sin Mariah Carey! Únete a ella para ver el NFL Christmas Gameday en vivo en Netflix”, dice parte del anuncio. La plataforma de streaming transmitirá únicamente los dos partidos del 25 de diciembre.

También, el tan ansiado show de medio tiempo que será presentado por la cantante pop Beyoncé. Al igual que con Carey, el pasado 18 de noviembre, la NFL y Netflix anunciaron su contratación para el espectáculo.

La presentación, como tradicionalmente se acostumbra, era de 15 minutos. No obstante, recientemente se conoció que Beyoncé ahora dispondrá de 25 minutos. La NFL decidió extender el tiempo.

La estrella pop ya ha hecho este tipo de shows de medio tiempo. Aunque sería la primera vez que lo hace en un contexto navideño y con transmisión de Netflix.

En 2013, Beyoncé fue la encargada de protagonizar el intermedio del Super Bowl. También lo hizo en el de 2016 como invitada de la banda Coldplay.

