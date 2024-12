Robbie Mora, como ganador de “Los 50”, dice: “Los tiempos de Dios son perfectos”

Robbie Mora se convirtió en el ganador de la segunda temporada de “Los 50”. El mexicano con este triunfo se embolsó $327,860 dólares, y así bien dicen que “la vida da mil vueltas”, porque a Robbie muchos lo conocimos gracias a La Casa de los Famosos 4, en donde salió eliminado debido a la falta de apoyo del público, porque su contenido dentro de la casa fue de bajo perfil.

Sin embargo, la historia hoy se cuenta diferente en “Los 50”. El mexicano se llevó el primer lugar en este reality y asegura que la sonrisa de su mamá al saberlo triunfador pagó todo el esfuerzo y sufrimiento que pudo haber pasado en este proyecto.

En la entrevista Robbie reconoce dos cosas, la primera es que su mamá tiene razón cuando le dice que “los tiempos de Dios son perfectos” y la segunda que “Los 50” es un reality mucho más complicado que La Casa de los Famosos. Y es que, aún y cuando aquí se tienen muchos más elementos para entretenerse, la convivencia es más difícil porque estás en las manos, real, de tus compañeros. En donde un pequeño error te puede costar tu puesto en este juego, uno en el que el público se puede hacer sentir, sólo en la final, con sus votaciones.

Errores y estrategias

“Esa no es mi estrategia” dice Robbie cuando hablamos de la manía que hubo en esta temporada de eliminar a los más fuertes. El mexicano asegura que él nunca vio esto con buenos ojos. “Yo quería competir con los mejores, con los atletas, porque a mi no ven como atleta”, dice Mora. Sin embargo, dentro de este juego demostró ser de los mejores, no sólo para convivir sino para desempeñarse en los retos.

Lo malo con la eliminación de los más fuertes, es que limitas la capacidad de victoria del grupo para subir el acumulado, porque esta razón, aún y cuando el monto económico de Robbie es totalmente envidiable, también es cierto que podría haber sido más.

Sobre su estrategia fue muy claro, él siempre intentó pasar desapercibido, porque aunque a unos les funcionaba estar siempre frente a cámaras, eso a la larga te juega en contra, porque siempre terminas molestando a alguien, como bien le pasó a personajes como Romina Marcos y Leslie Gallardo.

La Casa de los Famosos All Stars

En la conversación con Robbie, éste nos dice que ser parte de los realities es como una “droga”. Razón por la cual no sabe si formará parte de La Casa de los Famosos All Stars o no, porque aunque se acaba de convertir en el ganador de “Los 50”, el reto que representa el “All Stars” es innegable.

