Amazon ofrece 6 “pequeños lujos” para el invierno por tiempo limitado

Ante la temporada de frío no hay nada mejor que consentirse con algunos productos que pueden hacerte la vida más confortable o simplemente para darte un gusto en Navidad y en general en la temporada invernal.



Y en Amazon puedes encontrar 6 “pequeños lujos” que están disponibles por tiempo limitado, por eso es importante que revises la lista y si te interesa no dudes en conseguirlos.

Si el frío te hace querer darte un capricho o regalar algo especial a alguien, Amazon ofrece varios productos, pero en esta ocasión te presentamos una selección de seis artículos que no solo son lujosos, sino también prácticos para la temporada.

Juego de sábanas PeachSkinSheets

No hay nada como acostarse en una cama con sábanas frescas y suaves. Este juego de sábanas tiene una suavidad increíble, gracias a sus 1500 hilos, y son ideales para quienes duermen con calor, ya que son frescas y transpirables. Además, vienen con etiquetas claras en las sábanas ajustables para que no tengas que adivinar qué lado va hacia dónde. ¡Y no te preocupes por las esquinas! Estas sábanas se ajustan perfectamente a colchones de hasta 22 pulgadas de grosor. Precio: $134.90.

Shampoo para manos

Si quieres llenar tu hogar con los aromas típicos de las fiestas, estos jabones de Mrs. Meyer’s Clean Day son la opción perfecta. Vienen en una variedad de fragancias festivas como pan de jengibre, pino de Iowa, menta y campanilla de invierno. No solo dejarán tu baño con un aroma delicioso, sino que también son un regalo perfecto para la temporada. Precio: $29.67.

Juego de tabla para queso

Si planeas recibir visitas esta temporada, una buena tabla de quesos es imprescindible. Este set incluye una elegante tabla negra, junto con un cuchillo, utensilios para servir y dos pequeños cuencos. Es perfecta para servir quesos, carnes, frutas y galletas en tu reunión, y será el centro de conversación entre tus invitados. Precio: $39.99.

Cafetera Espro Bloom

Si eres amante del café, la Espro Bloom es un lujo sencillo pero elegante. Con esta cafetera de vertido, preparar café se convierte en todo un ritual. Es fácil de usar y permite controlar el sabor del café, ya que puedes optar por usarla con o sin filtro de papel. Su diseño de acero inoxidable hace que sea fácil de limpiar, además de que ofrece una experiencia de café más intenso y sabroso. Precio: $34.95

Sartén de de American Kitchen

Una buena sartén puede transformar la cocina en una experiencia de lujo. La sartén de acero inoxidable de 10 pulgadas de American Kitchen es ideal para cocinar de manera uniforme y sin miedo a que los alimentos se quemen. Además, es versátil y se puede usar en cualquier tipo de cocina, incluida la de inducción, y es apta para horno, lo que te permite preparar desde un desayuno rápido hasta un plato festivo sin complicaciones. Precio: $129.99.

Tostadora Kalorik

La tostadora Kalorik no es solo un electrodoméstico común, es una pieza de lujo para tu cocina. Con una pantalla táctil a color de 4 1/2 pulgadas, puedes personalizar tu tostado al gusto, desde ligeramente dorado hasta bien tostado. Su diseño de acero inoxidable no solo es resistente, sino que también tiene un aspecto elegante. Precio: $99.99.

Estos son algunos de los 6 “pequeños lujos” que puedes adquirir en Amazon, ya sea para consentirte o para regalar en esta temporada navideña.

Sigue leyendo: