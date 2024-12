7 regalos navideños en Walmart por menos de $15 

Que no te ganen las prisas, aún estás a buen tiempo para comprar tus regalos navideños y lo mejor con un precio accesible. Si todavía no tienes los obsequios para tus seres queridos, no te preocupes, Walmart tiene una variedad de artículos que puedes regalar y cuestan menos de $15 dólares.

Y es que no tienen que ser grandes obsequios para que le des gusto a la familia, ya que los puedes consentir con artículos que los harán sentir bien, los detalles son los que cuentan en esta temporada que está invadida por el espíritu navideño.

En esta temporada Walmart tiene precios bajos en ciertos productos, por eso te vamos a hablar de 7 regalos navideños que puedes comprar por menos de $15 dólares en la cadena minorista.

Spray Supernatural de Dream Coat

Para el cuidado del cabello está el Spray Supernatural de Dream Coat, que su fórmula ayuda a evitar el frizz y crear un estilo suave y sedoso. Precio $12 dólares.

Vela aromática

La vela de cera de soja de Beauty Space, de color verde, con esencia de pino, eucalipto y romero se combinan con una base de madera y almizcle. Además, está enriquecida con un toque sutil de jazmín ofrece un ambiente navideño. Precio $10 dólares (antes $12 dólares).

Espumador de Keurig

Para aquellos amantes del café este espumador de Keurig es ideal. Haz lattes, capuchinos. Convierte la leche y alternativas lácteas en una espuma ligera y sedosa para preparar bebidas de café especiales en segundos. Cuenta con ajuste manual para control personalizado. Precio $15 dólares.

Spray corporal de Sabrina Carpenter

El Spray corporal para mujer de Sabrina Carpenter de ocho onzas, con sus fragancias cítricas y dulces es un excelente regalo para las mujeres. Precio $10 dólares

Bolsa bandolera

Esta bolsa está disponible en color negro y beige, tiene dos compartimentos con cierre, es practica y de buen tamaño. Mide 7.38 pulgadas de altura, 4.38 pulgadas de ancho y 2.25 pulgadas de profundidad. Precio $10 dólares (antes $14 dólares).

Set hidratante de Mario Badescu

El set de productos hidratantes de Mario Badescu es para todo tipo de piel, además ayuda como rejuvenecedor y refrescante. Precio $10 dólares.

Bufanda de Time and Tru

La bufanda para mujer de Time and Tru está confeccionada con una mezcla de 61% poliéster, 21% rayón y 18% nylon, lo que le proporciona una textura suave y cómoda. Es fácil de cuidar, ya que es lavable a máquina. Tiene un toque elegante y moderno. Está disponible en 5 colores. Precio $8 dólares.

Estas son solo algunas opciones que puedes regalar en esta temporada navideña, sin afectar tu bolsillo.

Walmart tiene disponibles estos productos hasta agotar existencias.

